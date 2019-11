Après deux défaites frustrantes en Champions Cup contre Exeter (12-31) et à Sale (25-15), La Rochelle voulait reprendre de la confiance et se donner de l'air en Top 14 en recevant un Castres olympique toujours balbutiant en ce début de saison. Malgré une première période difficile, le Stade Rochelais est parvenu à ses fins en s'imposant au forceps (22-13) face au CO dans un match très accroché. Menés à pause, les Maritimes n'ont fait la différence qu'en toute fin de rencontre grâce notamment à une belle rentrée de Jules Plisson.

Car il ne faut pas s'y méprendre, les Castrais sont passés tout près de l'exploit à Deflandre. Parfaitement rentrés dans la partie avec un essai de Rory Kockott (16e) après une pénalité de Julien Dumora (10e), les hommes de Mauricio Reggiardo ont longtemps maitrisé la rencontre face à des Rochelais empruntés. Et c'est seulement grâce à un essai de Mathieu Tanguy (41e) que les Maritimes sont restés dans la course...

Plisson acclamé par Deflandre

Devant à la pause (10-13), les Castrais vont pourtant s'écrouler en seconde période sans parvenir à inscrire le moindre point. En face, Brock James (8e, 45e), auteur d'un sans faute, va permettre à la Rochelle de prendre les devants avant de laisser sa place à Jules Plisson à la 54e. L'ancien joueur du Stade français ne va pas rater ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'ouvreur va passer deux pénalités (69e, 77e) sous les acclamations du public de Deflandre.

Au final, La Rochelle se rassure en s'imposant (22-13) face au Castres olympique dans un match très accroché. Une victoire qu'il faudra confirmer dès le week-end prochain en Champions Cup face à Glasgow. Malgré ses efforts, le CO n'y arrive toujours pas à l'extérieur...