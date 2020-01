Au Hameau comme à Deflandre ! Année après année, le Stade Rochelais est en train de conquérir un second jardin. En s'offrant le scalp de la Section Paloise ce samedi soir (13-44), pour le compte de la 13e journée de Top 14, le club à la caravelle signe...un quatrième succès sur les terres de son rival, depuis 2013 ! Les hommes de Ronan O'Gara n'ont pas fait dans le détail, empochant un bonus offensif logique après cinq réalisations signées Lavault (20e), Plisson (30e), Vito (53e), Sinzelle (64e) et Aguillon (77e). La Rochelle boucle donc la phase aller dans le wagon des qualifiables. Pau, en revanche, est désormais contrainte de regarder vers le bas. Les Béarnais viennent d'enchainer une quatrième défaite de rang.

"Une victoire est la seule option envisageable", martelait-il cette semaine, à qui voulait bien l'entendre. Impuissant depuis son banc, Nicolas Godignon a pourtant assisté à une sacrée désillusion des siens. Mené 20-3 dès la demi-heure de jeu, le XV palois n'a pas existé. Ou presque. Hormis en toute fin de première période, sur un essai de filou de Marques (38e), et en tout début de seconde. En face, le collectif rochelais, en état de grâce, a régalé les observateurs de mouvements sublimes. Un peu comme neuf mois plus tôt, où la Section avait subi un revers historique à Deflandre (71-21).

Une charnière au poil, un Gourdon à s'arracher les cheveux

En l'espace de six jours, le Stade Rochelais a soigné ses stats. Pas des plus prolifiques jusqu'ici, l'équipe maritime peut se targuer d'avoir planté onze essais sur ses deux dernières sorties. Six contre Agen, et donc cinq face à Pau. Impliqué sur certains d'entre eux, Kévin Gourdon a donné le tournis à la défense béarnaise. Omniprésent et constamment dans l'avancée, comme à ses plus belles heures sous le maillot du XV de France, le flanker s'est encore mué en aimant à ballon au Hameau. Que dire de la charnière TKB-Plisson. Les deux hommes, autres grands artisans de la victoire rochelaise, ont brillé dans l'animation. Et l'ancien parisien a même inscrit son premier essai sous ses nouvelles couleurs, suite à une interception foudroyante (30e).

Depuis la victoire décrochée à Glasgow sur la scène européenne, il y a trois semaines, les jaunes et noir ont clairement changé de calibre. Les voilà provisoirement sur le podium, à mi-saison. Le spectre du Top 6 s'éloigne de plus ne plus, en revanche, pour la Section. Cette quatrième défaite à la maison semble celle de trop. Pourtant, le 5 sur 5 en touche, en début de partie, avec la titularisation de Lucas Rey au talon, avait de quoi donner des motifs d'espoir. Mais Pau est retombée dans ses travers habituels, perdant ensuite cinq munitions dans ce registre. S'il n'y avait que cela. Sans réaction dans trois semaines et ce déplacement à Brive, la Section jouera vraiment à se faire peur.