Pour sa première de la saison à Marcel-Deflandre, le Stade Rochelais a joué à se faire peur face au Stade Français. Les Maritimes menaient largement 28-14 grâce à trois essais (Qovu, Aguillon et Retière) mais Paris a réalisé une grosse fin de match avec deux réalisations dans le money time signées Danty et Hamdaoui. Jules Plisson a manqué la transformation du match nul, les Parisiens doivent donc se contenter du bonus défensif.

En quête d’un premier succès en championnat après leur revers à Clermont la semaine dernière (28-10), les Maritimes ont navigué entre deux eaux ce samedi dans leur antre toujours pleine à craquer. D’abord une entame ratée avec une obstruction en zone de marque de Sinzelle sur Hamdaoui (13e) qui amenait un carton jaune pour l’arrière rochelais et deux essais parisiens (6-14). Puis c’est l'exclusion temporaire de Talalelei Gray (23e) qui permettait de relancer les Maritimes auteurs de deux réalisations (Qovu et Aguillon) avant la pause pour passer devant (20-14).

Le Stade Français au finish

À l’inverse, l’entame de deuxième période était complètement rochelaise avec de nombreuses occasions de marque mais un seul essai pour Retière (44e). Si James ajoutait trois points, un vilain faux rythme, d’innombrables fautes de main et deux défenses très solidaires laissaient le tableau d’affichage sans évolution pendant de longues minutes. Il aura fallu attendre les cinq dernières pour voir des Maritimes baisser la garde et des Parisiens mettre les bouchées doubles. Double comme les deux essais de Danty puis d’Hamdaoui, auteur d’un doublé ce samedi. Mais malgré un 12/12 lors de ses derniers tirs au but, Jules Plisson voyait son ballon fuir les perches sur la transformation après la sirène.