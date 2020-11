Toulon - Brive :

Retour aux affaires pour la troupe de Patrice Collazo ! Après le report du match contre Bayonne pour cause de cas Covid, le RCT retrouve à Mayol une équipe briviste défaite sur la pelouse d’Amédée-Domenech face à Clermont le week-end dernier. Si Toulon est sur une série positive de trois succès de rang, c’est l’exact inverse pour les Corréziens. Le déplacement dans le Var sera capital pour engranger de la confiance avant la réception du vice-champion d’Europe en titre, le Racing.

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Toulouse – Castres :

Après sa déconvenue sur la pelouse de Jean-Bouin, le champion de France 2019 reçoit le voisin castrais avec l’envie criante de mettre fin à la série de deux défaites consécutives. Pour ce faire, Ugo Mola peut compter sur le retour de cadres comme Huget, Médard ou le talonneur Peato Mauvaka. Victorieux le week-end dernier face au Racing, le CO cherchera à jouer un mauvais tour à son rival occitan. Coutumiers du fait, les Tarnais débarqueront en Haute-Garonne en quête des quatre points et voudra profiter de l’absence d’encore nombre d’internationaux chez les Rouge et Noir.

Notre pronostic : Victoire du Stade Toulousain, bonus défensif pour Castres.

Bordeaux-Bègles – Bayonne :

Bayonne contrarié la semaine passée par des cas de Coronavirus se déplace en Gironde après la déculotté bordelaise infligée au SU Agen (71-5). Si l’UBB voudra enchaîner une deuxième victoire de rang à Chaban-Delmas, les troupes de Yannick Bru seront peut-être plus fraîches physiquement que leurs homologues bordelais. En s’imposant, Bordeaux passerait devant son adversaire du soir et mettrait Brive et le Castres Olympique à distance.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux avec le bonus offensif.

Racing 92 – Pau :

Deux formations battues le week-end dernier s'affrontent dans ce duel à la Défense-Arena. Sans ses deux talonneurs habituels, les Racingmen devront composer face à des Palois qui savent qu’ils seront attendus par leurs supporters sur l’implication. Après une première période fantomatique contre La Rochelle au Hameau, les partenaires d’Antoine Hastoy essayeront plutôt de montrer le visage affiché dans le deuxième acte. Avec deux équipes joueuses, on ne risque pas de s’ennuyer !

Notre pronostic : Victoire du Racing.

Agen – Lyon :

Bon dernier du Top 14 avec sept revers en autant de matches disputés, Agen est dos au mur avant de recevoir le LOU de Pierre Mignoni. Après la gifle reçue à Bordeaux, les Agenais ont perdu deux de leurs coaches, ainsi que des joueurs écartés par le président Fonteneau. Dans une toute autre dynamique, les Rhodaniens débarquent à Armandie invaincus depuis mi-septembre. Bénéficiant des retours de Geraci et Lambey, on voit mal le LOU ne pas saisir l’opportunité de s’imposer à l’extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Lyon avec le bonus

La Rochelle – Clermont :

En point d’orgue de cette 8ème journée, deux clubs aux deux premières places du classement et s’étant imposés à l’extérieur la semaine passée s’affrontent. Les Rochelais reçoivent une équipe clermontoise qui sort d’un match solide à Brive où il n’est jamais simple de s’imposer. Avec un Bézy qui marche sur l’eau d’un côté et un Plisson au top de sa forme, l'affiche de la journée s'annonce relevée. Pour autant, gagner à Deflandre promet d'être une mission ardue. Cette saison, personne ne s’est imposé en Charente-Maritime.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.