Victoire bonifiée (40-8) pour les Maritimes, encore souverains à Marcel-Deflandre, avec six essais inscrits dans un duel à sens unique. Les Rochelais auront pris la mesure des Lot-et-Garonnais après un premier acte brouillon. Les troupes de Jono Gibbes reviennent parmi les qualifiables au classement tandis que les Agenais, avec cette huitième défaite consécutive, s'enlisent un peu plus dans les profondeurs.

Les Rochelais avaient pour mission de transformer les promesses, entrevues face à l'UBB la semaine dernière, en concrétisant leurs périodes de domination. C'est pourtant les Agenais, appliqués et besogneux sur le petit périmètre, qui viendront brouiller les pistes, avec des comportements précieux en conquête directe. Sans munitions ou presque, les Maritimes éprouvaient les pires difficultés à impacter leurs adversaires, bien décidés à contrarier leurs ambitions. Léo Berdeu convertira la première pénalité de la rencontre après un joli effort de son paquet d'avants (0-3, 19 ème).

Piqués au vif, maladroits globalement sur leurs actions, les Rochelais se reprenaient et forçaient enfin la décision, tout d'abord après un exploit personnel de Levani Botia, éliminant plusieurs défenseurs, pour servir sur un plateau Facundo Bosch qui n'en demandait pas tant (7-3, 27 ème). Les troupes du Capitaine Sazy retrouvaient de la consistance, après d'interminables arrêts de jeu sur le premier acte, les Lot-et-Garonnais cédaient sur une action d'éclat des lignes arrières, conclue en bout de ligne par Jules Favre (14-3, 40 ème). Marcel-Deflandre exulte et peut être soulagé du déroulé au tableau d'affichage. Le carton jaune écopé par Malino Vanaï (36 ème) côté visiteur ayant eu des répercussions non négligeables.

Les Rochelais affolent les compteurs

Avec un déchet relativement mis aux oubliettes dans la seconde période, les locaux ont enchaîné plusieurs séquences et la ligne de trois-quarts Maritime, inspirée toute la soirée emmenée par un Julien Plisson déterminant, proposera des actions sublimes. Valentin Tirefort pour sa première titularisation (19-3, 44 ème), Vincent Rattez après une action en première main splendide (26-3, 52 ème) et Pierre Aguillon sur une remontée fabuleuse (33-3, 59 ème) auront eu raison de la ligne défensive Agenaise, courageuse mais finalement débordée. L'essai de Kevin Gourdon viendra rajouter ce sentiment de domination sans partage, alors que Johann Sadie sauvera l'honneur des siens et du SUA en toute fin de rencontre (40-8, 78 ème).

Les Rochelais enfin décisifs sur l'aspect offensif, eux qui étaient placés comme la plus mauvaise attaque du championnat avec 19 essais inscrits seulement. Ils, à la faveur de ce succès, envisagent les places qualificatives à nouveau en se mêlant à la concurrence accrue en haut du tableau. Les hommes de Jono Gibbes ont affiché un visage offensif intense et une solidarité sans faille, permettant de conserver l'invincibilité à Marcel-Deflandre en Top 14. De bonne augure avant le déplacement à Pau la semaine prochaine.

Les Lot-et-Garonnais ont cédé au final face à une adversité plus complète dans tous les secteurs de jeu excepté en conquête. Le SUA, sûrement marqué par la débauche d'énergie fournie face au Stade Toulousain, doit riposter au plus vite. Le Stade Français, l'actuelle lanterne rouge se rapproche, la réception du LOU samedi prochain s'annonçant déjà capitale pour la suite des opérations.