Dix victoires, trois défaites, 44 points au compteur. Jamais le Stade Rochelais n'avait réalisé pareil parcours, à mi-saison de Top 14. Et dire qu'il avait disparu des écrans radars lors du traditionnel sondage de présaison réalisé par Midi Olympique après des entraîneurs du championnat. La Rochelle ? Une seule fois citée parmi les potentiels barragistes dans les pronostics. Guère plus.

Une phase aller plus tard, le club à la caravelle, leader depuis début novembre, est largement dans les temps de passage des (très) sérieux candidats au Brennus. Leadership certes provisoire, en attendant le match en retard du Racing face à Toulon. Un Racing que le Stade Rochelais ira d'ailleurs défier samedi prochain à l'Arena, pour le choc au sommet de la 14e journée. "Un défi énorme, disait Jono Gibbes samedi dernier au sortir de la victoire bonifiée à Agen (14-43). Mais je crois que le groupe, maintenant, aime le défi. Les joueurs sont stimulés et excités."

Une seule fausse note à mi-parcours

Le directeur du rugby rochelais a sans aucun doute encore en mémoire le 49-0 encaissé à l'Arena, en février dernier, juste avant l'arrêt du championnat. D'où le relatif scepticisme de ses pairs à l'intersaison, au moment de coucher les noms des favoris au titre. Son groupe s'est en allègrement relevé. "Il n'y a que des compétiteurs dans cette équipe. Que des mecs qui veulent le "must", le plus. Le plus, c'est un titre, revendique le co-capitaine Grégory Alldritt. Quand, à Lyon (défaite 22-18, NDLR), les trois quarts du vestiaire faisaient la tronche après le match, ça prouve qu'on est un groupe déterminé et qui sait ce qu'il veut."

En treize sorties de championnat, le Stade Rochelais n'est passé au travers qu'une seule fois. Face au Stade Français, mi-novembre (35-13). Le reste de la copie fait forte impression : des matches âpres - aux allures de phases finales - remportés contre le Racing et Clermont, d'autres stratégiquement maîtrisés contre l'UBB ou Montpellier.

Sans oublier des prestations sérieuses face aux mals classés, le genre de rencontres où il n'était pas rare de voir cette équipe, même largement favorite, trébucher par le passé. Mine de rien, avant de surclasser le SUA samedi dernier à Armandie, le club maritime n'avait gagné que deux fois dans son histoire à Agen, en championnat.

Un système léché

"Ma première saison ici, on était trop passifs avec le ballon. On essayait de le déplacer sans pénétration. Maintenant on a un mélange de jeu direct, de confrontation autour des rucks et de déplacement au large après. C'est positif", souligne Jono Gibbes, dont le plan de jeu concocté avec Ronan O'Gara est désormais pleinement intégré.

Et récité avec une efficacité parfois redoutable. Comme dans les dix dernières minutes des premières mi-temps. Période durant laquelle, cette saison, La Rochelle inscrit un quart de ses points. Redoutables sur la défense des ballons portés adverses, les coéquipiers de Uini Atonio sont aussi encore un peu plus implacables que jamais à Deflandre. En sept réceptions, cinq adversaires - et pas des moindres (UBB, Toulon, Montpellier, Racing, Castres) - n'ont pas réussi à passer la ligne d'en-but.

"Le but pour le staff, c'est d'avoir des joueurs qui jouent comme des frères. Pas comme des coéquipiers. On n'en est pas encore là mais c'est mon but, clame ROG, l'entraineur en chef irlandais. Honnêtement, c'est obligatoire d'être dans les six (qualifiés pour les phases finales, NLDR). Je préfère être premier ou deuxième, parce que tu joues un match de moins. Avec ce groupe, on prend semaine par semaine car la coupe d'Europe est très intéressante aussi. On donnera le maximum pour le bouclier."