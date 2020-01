Laurent Travers (manager du Racing 92) : "A la 60e minute, nous étions bien dans le match. Seulement, nous prenons un contre et on se retrouve deux fois à quatorze (carton jaune?Vakatawa à la 52e et Chouzenoux à la 75e). La gestion de la fin de match a été difficile. Et la discipline nous a fait défaut. On doit se montrer plus discipliné que ce qu'on a fait, surtout sur la deuxième mi-temps. Mais on va retenir la cinquième victoire consécutive et le fait de battre une équipe qui a les mêmes ambitions que nous. Je fais souvent référence au match contre Bordeaux (défaite à domicile 30-34) qui était un match accompli mais qui nous a échappé à la fin. Je pense qu'il est préférable d'avoir un match un peu moins accompli mais avec une victoire au bout. C'est important pour la continuité. Désormais on va poser l'armure Top 14 pour enfiler l'armure Champions Cup. Et pour ça, il est important de pouvoir travailler dans la sérénité."

Franck Azéma (manager de l'ASM Clermont) : "Il y a du mieux, c'est évident. Jusqu'à présent, on en a pris quarante partout. Maintenant, c'est frustrant de mourir à huit point et de ne rien ramener, surtout quand on voit le déchet qu'on a eu dans la construction de notre jeu. On a malheureusement encore trop d'imprécisions dans notre jeu pour gagner ce genre de rencontre. Et je ne parle pas des cadeaux qu'on a fait. Dès la première mi-temps, nous avons eu un manque de réalisme. Et ça s'est confirmé jusqu'à la dernière action sous les poteaux où nous aurions pu espérer marquer trois points pour au moins prendre un point de bonus défensif. Quand je vois les rencontres qui nous attendent dans le mois à venir, c'est ce genre de réglages qu'on aura besoin de faire rapidement : tenir le ballon, être capable de faire trois passes d'affilées, conserver le ballon plus longtemps et être plus tueurs près des lignes."