Dans un communiqué paru ce soir, la Direction technique nationale de l'arbitrage a réagi aux propos du Castrais Thomas Combezou après la défaite de son équipe à la sirène contre l'Union Bordeaux-Bègles. Pour eux, les propos du joueur sont graves : "La DTNA s'indigne des propos tenus par le castrais Thomas Combezou à l'issue de la rencontre Castres-Bordeaux. De telles paroles sur un terrain de rugby n'honorent ni leur auteur, ni notre sport, et nous savons que la commission de discipline de la LNR partagera cette émotion." En fin de communiqué, on peut lire : "Autant nous pouvons comprendre la frustration ou le désaccord sur des décisions, autant nous ne pouvons tolérer ce qui met en cause l'intégrité des officiels."