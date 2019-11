Il était pressé, Christophe Urios, lorsqu’il est venu se présenter en conférence de presse. Le manager de l’UBB avait « un train à prendre ». Il a donc passé en revu assez rapidement tous les points de satisfaction sortis de ce succès probant obtenu chez les vainqueurs des Saracens. Assez humblement, il a reconnu que "ce n’était pas facile pour le Racing 92 de jouer aujourd’hui après les deux belles sorties européennes qu’il avait livrées. De notre côté, le match contre Edimbourg n’avait pas été bon sur le plan de l’état d’esprit, et nous avions décidé de cocher ce match pour nous reprendre. Je savais que nous pouvions prendre l’avantage de ce point de vue".

Sur le déroulé de la rencontre, il a beaucoup apprécié les nombreuses initiatives offensives de ses joueurs, parachevées d’une longue séquence défensive à la fin de partie par laquelle ils ont conservé les points du succès : "Nous avons eu du caractère. Nous avons vraiment joué pour gagner ce match et non pour ne pas le perdre. Ça fait une sacrée différence. Nous avons respecté ce que nous avions dit que nous ferions, et je suis très sensible au respect de la parole donnée". Et avant de partir prendre son train, il a tenu de lui même, en annonçant une dernière déclaration, à faire une remarque au sujet de sa réputation : "ce match est une dédicace à tous les incompétents du rugby qui pensaient que je ne savais pas faire jouer mes équipes".

Et il est parti prendre son train, le sourire radieux et la morgue maligne.

Par Guillaume Cyprien