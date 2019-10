"On ne signe pas des contrats de quatre ans tous les jours donc je suis plus qu'heureux, a déclaré Diaby à l'issue de l'entraînement mercredi. Le club récompense mon travail de la meilleure des manières en me proposant d'accompagner le projet de Christophe (Urios) et de le faire grandir. C'est top". Diaby, 29 ans, était arrivé à l'UBB en 2017 après être passé à Oyonnax, où il a connu Urios, et à Grenoble. Souvent titulaire ces deux dernières années, il est devenu un véritable cadre en ce début de saison en débutant les sept premières journées avec le brassard.

"C'est un fidèle "Mamad". Il n'a pas signé quatre ans pour se planquer, a réagi son manager Christophe Urios. Ce n'est pas un gros parleur et c'est ce que l'on voulait comme capitaine. Par contre c'est un exemple pour tous et quand il parle, il est écouté donc c'est plutôt positif". Mardi, le deuxième ligne Cyril Cazeaux avait également prolongé son contrat, de trois saisons, soit jusqu'en 2023.