La joie aura été de courte durée pour les joueurs girondins. L'UBB après sa victoire de caractère contre le Stade Toulousain est reparti au charbon pour préparer la venue d'un autre cador du Top 14, Toulon. Les Varois retrouvent peu à peu de leur superbe et ce n'est pas la victoire en match de préparation (39-14) qui peut amener des certitudes aux coachs bordelo-béglais. Pas d'enflammade donc, mais pas mal de détails à régler comme ces ballons perdus en série et une touche encore perfectible.

Alexandre Roumat ne le nie pas pour le secteur de la touche : "Déjà en tant qu'annonceur, j'en prends aussi la responsabilité. Je pense que certaines annonces n'étaient pas pertinentes et judicieuses. Après, sur tout nos détails techniques, que ce soit le lift, appel de saut, l'appui au sol, et même parfois lancer , je pense que l'on n'est pas encore assez précis. Et en plus de ça, on est tombé face à un très bon contre avec des très grands et on n'a pas sur les faire bouger. Au final, on n'a pas perdu trop de ballons, on n'a pas su en contrer et on n'a pas su avoir de bons ballons propres. C'est vraiment un gros secteur que l'on doit travailler cette semaine. Mais l'avantage de la touche, c'est que d'un week-end à l'autre, on peut s'améliorer assez rapidement."

Bref, du réglage à la carburation, mais question caractère, l'UBB a répondu présente dans un match engagé et plaisant à voir. Reste "encore une multitude de chose à améliorer, à huiler" selon la formule du coach girondin.

Alexandre Roumat (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

" On sait que cela va être compliqué "

Car Toulon se profile et chacun sait que l'équipe de Patrice Collazo a une folle envie d'effacer les atermoiements de la saison dernière : "Au vu de l'effectif qu'ils ont, ils ont fait une année qui n'était pas satisfaisante pour eux" affirme Alexandre Roumat. "Ils ont une revanche à prendre sur l'ensemble de leur saison. D'entrée, ils ont voulu taper fort. Ils ont fait un gros match à Agen. Je pense qu'ils ont une conquête qui nous a fait mal sur le match amical avec des avants très puissants. C'est aussi une équipe qui n'hésite pas à jouer de partout. Donc, on sait que cela va être compliqué, car ils nous ont proposé une première mi-temps très difficile en amical. Et là, pour le championnat, ils auront une motivation qui sera d'autant plus décuplée."

Christophe Urios souligne lui, le goût pour le jeu et la possession de cette équipe : "Toulon, c'est une équipe de possession. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime jouer le ballon. Elle peut partir en contre-attaque, elle peut jouer de chez elle. Ils nous avaient posé des problèmes ici, la première mi-temps notamment en nous faisant bouger."

Une rotation dans l'effectif à prévoir

Et visiblement ce RCT 2019-2020 a de l'inspiration. Les rouges et noirs ont montré leur force de frappe en allant s'imposer à Agen avec la manière. Pour ce 2e match de la saison, l'UBB aura encore la quasi-totalité de ses troupes. L'ailier international argentin Santiago Cordero sera même revenu. Christophe Urios pourrait être tenté d'inclure dans le groupe l'ailier qui a suivi toute la préparation des Pumas. Et en 2e ligne, Alexandre Flanquart pourrait bien faire sa première apparition en Top 14 sous les couleurs de l'UBB.

Quoi, qu'il en soit, il ne faudra pas s'attendre à reconduire la même équipe contre le RCT : "Non, je le fais assez rarement" avoue Christophe Urios. "Je suis toujours déçu quand je fais ça. Toujours. Donc je pense que je ne ferais pas ça." La Rotation ne fait que commencer pour l'UBB et la longue saison qui débute. Une saison qui passe par une victoire contre Toulon. Histoire de continuer à engranger de la confiance. Et à faire chanter Chaban.