Ce samedi soir au stade Michelin, l’UBB est allée s’imposer avec le bonus offensif 31-22 lors de la 16e journée. Après ce match plein de réalisme, les Girondins sont plus que jamais leaders. Clermont ne prend même pas de bonus défensif et réalise une bien mauvaise opération en vue de la qualification. 24 janvier 2016. La date de la dernière victoire des Girondins en Auvergne devait être connue de Christophe Urios et ses ouailles. Dans cette saison pleine de réussite, ce succès majeur chez un candidat à la qualification va marquer les esprits, en plus des conséquences comptables. Pour parvenir à l’emporter avec les cinq points (4 essais à 1), les Aquitains se sont appuyés, entre autres, sur deux hommes forts.

Radradra a sans cesse été un poison défensivement, souvent à la limite du carton avec ses plaquages désintégrant (pour le plus grand courroux de la Yellow Army). Autre animateur de l’ombre, des airs et du sol, Higginbotham, au four et au moulin. Si les Unionistes ont été pénalisés plus de 20 fois (!) dans cette rencontre très ouverte, ils ont compensé avec un grand réalisme, notamment caractérisé par ce doublé d’essai de Cros, insaisissable.

Le colère de Parra

Dans le camp d’en face, on a trouvé le chemin de l’essai qu’à une seule reprise par Jedrasiak en force. Les longues séquences de possessions arvernes ont été nombre de fois proposées mais sans mettre en péril la défense des Grenats. Vahaamahina, Grosso et Iturria sont définitivement sortis sur blessures, preuve de l’engagement de ce match. Si Parra a poursuivi sa série en cours portée à 23 coups de pieds consécutifs, on retiendra sa colère envers ses coéquipiers dans le rond post défaite sans bonus (aucun bonus cette saison d’ailleurs).

Au soir de cette 16e journée, l’ASMCA devrait quitter les places qualificatives et la course aux phases finales sera ardue alors qu’un déplacement agenais l’attend lors de la prochaine journée.