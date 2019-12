"Gros match", "gros rendez-vous", "grosse opposition", l'UBB s'attend à vivre une moment particulier pour ce match contre La Rochelle. D'abord, parce qu'il s'agit du premier et seul match que l'UBB jouera au Matmut Stadium cette année et pour de multiples raisons que précise le manager Christophe Urios : "Oui, c'est un match spécial pour plein de choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est un match pendant les fêtes et cela crée une atmosphère quand même particulière. C'est un match dans un stade magnifique. Et le 3e point, c'est un match spécial parce que c'est un derby. Et un derby, c'est toujours spécial. J'aime jouer ces matchs. Il y a de la tension, de la pression. Il faut qu'on soit les chefs du village. On a un territoire à défendre."

Et pour ce "special one", les joueurs de l'Union ont bossé fort, cette semaine. Car ils savent que le Stade Rochelais a retrouvé du punch. Sa victoire à Glasgow en Coupe d'Europe en atteste. "C'est toujours un match qui est âpre", souligne Alexandre Roumat. "Parce que La Rochelle, on le sait, a une grosse conquête devant, mais a aussi des qualités exceptionnelles derrière. Pour ça, je crois que ce sera une grosse opposition. Il va y avoir une belle bataille dimanche."

" Un match physique contre une équipe physique "

On aurait pu croire à une rencontre entre équipes aux dynamiques inversées : une qui progresse, l'autre qui faiblit. Mais La Rochelle, a su montrer en Écosse, qu'elle demeure une très belle formation capable de s'imposer à l'extérieur, avec la manière. "Ils ont des joueurs en même temps très puissants et très véloces et derrière très rapide", précise Nans Ducuing. "Je pense que le danger sera un petit peu partout sur le terrain. Donc alerte rouge !"

Et L'Union a travaillé en conséquence pour battre le Stade Rochelais au Matmut. Christophe Urios qui a concocté avec son staff, "une préparation très précise" s'attend à un match de costauds : "C'est une équipe qui est très physique, de par son jeu, de par ses joueurs. Je trouve qu'ils ont eu du mal un peu sur le jeu, au départ. Et ils se sont retrouvés sur la dimension physique et le combat, notamment en Coupe d'Europe. Mis à part le match d'Exeter à Deflandre, mis à part le résultat, ils ont fait des matchs très sérieux en Coupe d'Europe. Ce sera un match physique contre une équipe physique. Donc il faut qu'on monte notre niveau d'intensité."

" Battre ce p... de record "

Question motivation, le souvenir des plus de 80 points encaissés à Deflandre, n'est jamais bien loin. Mais ce ne sera certainement pas la motivation principale du groupe, ni celle du manager girondin, qui a juste mis "quelques affiches, sans les commenter. Pour moi, ce n'est pas une revanche. Parce que d'abord, on joue chez nous. Parce que depuis 4 ans, Bordeaux gagne à Bordeaux et La Rochelle gagne à La Rochelle. C'est un point de passage pour nous important, essentiel. Mais si on pense que l'on doit faire ce match parce qu'on en a pris 80 il y a 6 ou 7 mois, on va se tromper de préparation. Il y a eu un phénomène à un moment donné, dans un contexte très particulier. Je pense qu'ils s'en souviennent, mais ce ne sera pas mon levier de motivation. On peut en trouver ailleurs." Et le "ailleurs", c'est de confirmer le bon début de saison bordelo-béglais pour ce premier match dans un bloc de 3 rencontres, au moment des fêtes.

Moins en verve samedi dernier à Chaban-Delmas contre le SUA, dans des conditions exécrables, l'UBB veut retrouver sa force, qui réside en deux points précis selon Christophe Urios : "Cet état d'esprit, cet engagement, c'est notre force aujourd'hui." Alors, un beau match de gala s'annonce au Matmut Stadium, comme l'an dernier. Un stade qui inspire le manager girondin : "Je rêve que l'on remplisse ce stade. Le record, c'est 37.000 spectateurs contre Toulon, il y a 3-4 ans. J'espère que l'on va battre ce p... de record ! Ça, c'est mon rêve. Mais, je veux gagner aussi." C'est aussi le rêve des supporters girondins...