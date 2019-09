7e avec 8 points au classement, Clermont est dans l’obligation de réagir. Après sa défaite à domicile contre Pau, l’ASM entame un bloc de quatre matches de haute volée qui commence par un déplacement au Stade français, avant dernier du Top 14, mal en point sur le terrain comme en dehors. Si cette pelouse de Jean-Bouin réussit peu aux Clermontois ces dernières saisons, peut-elle servir de rebond favorable aux Auvergnats à un moment charnière ? "Cela va être un match compliqué et très dur pour les deux équipes qui restent sur de mauvaises prestations, rappelle Morgan Parra. On a besoin de points mais eux aussi. Cela va être un gros match. On s’attend à une réaction très dure avec vingt premières minutes difficiles car ils vont essayer d’imposer leur rythme, dans le combat et l’agressivité mais aussi dans leur jeu sur un nouveau terrain synthétique. Cela va être un match intense."

Morgan Parra face aux perches lors de la finale de Challenge CupIcon Sport

La petite coupure aura-t-elle fait du bien aux Clermontois dans les têtes ? "Avant le moral, cette coupure fait du bien physiquement, avouait Morgan Parra. Il ne faut pas croire, en Top 14, mine de rien, on est sur un rythme, avec des baisses d’intensité parfois mais cela joue, cela tape tous les week-ends. Avoir une coupure cela fait du bien. Mentalement aussi car on repart sur un gros bloc. À nous d’être prêt dès dimanche." Après ce match à Paris, il y aura le MHR à la maison, l’UBB chez-elle puis le LOU au Michelin. La mission des Clermontois est de ramener des points de Jean Bouin pour ne pas être décroché par les autres prétendants. "On sait que n’importe quel point est important surtout en période de doublons et de Coupe du monde, explique Morgan Parra. Le moindre point laissé en route rend les choses compliquées. On en a laissés à la maison et sur le déplacement à Brive. Mais Paris est dans le même cas et c’est compliqué aussi pour eux."

Le capitaine et ses coéquipiers ont essayé d’identifier ce qui n’allait pas lors des dernières rencontres. "On avait besoin de travailler et de déceler les points noirs, expliquait Parra. Pourquoi on n’arrivait pas à enchaîner et pourquoi sur ces vingt premières minutes on encaisse trop de points et des essais trop faciles ? On essaye de comprendre et de trouver les solutions mais la vérité on l’aura ce weekend si on la trouve."

" Je n’attends pas plus de tel ou de tel joueur, j’attends plus du collectif. On n'a pas besoin d’un magicien sur le terrain, on a besoin d’être constant et performant de bout en bout à 23 "

Car au-delà des absents et de l’intégration des nouveaux, qui déçoivent parfois, tout le monde attend plus du collectif clermontois. "On veut tous regarder dans la même direction et voir comment on va être solidaire dans ce contexte-là, expliquait Franck Azéma. Notre matelas n’est pas gros mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On attend des cadeaux de personne et c’est juste la conséquence de notre travail. Si tu veux gagner des matches, il faut se mettre en position de le faire. Il y a beaucoup de frustration sur les dernières semaines mais la coupure nous a permis de travailler sur des thèmes précis : comment être efficace quand on a le ballon ? Comment ne pas le perdre ? On a failli là-dessus. On va voir si on est capable de développer ça. Il y a beaucoup de choses que l’on doit mieux faire mais surtout mieux faire ensemble."

Top 14 - Franck Azéma conseille son troisième ligne Judicaël Cancoriet contre BayonneIcon Sport

En l’absence de ses dix internationaux, Franck Azéma attend une réponse collégiale de la part de ses joueurs. "C’est redondant et agaçant d’entendre parler de ces absences même si c’est une réalité, souffle Azéma. On préfère se concentrer sur ce que l’on maîtrise et le collectif que l’on a. Comment on peut être mieux ensemble et efficace sur ce que l’on produit ? Je n’attends pas plus de tel ou de tel joueur, j’attends plus du collectif. On n’a pas besoin d’un magicien sur le terrain, on a besoin d’être constant et performant de bout en bout à 23. C’est ça qui est important et c’est sur ça que l’on a failli par moment."

L’ASM se doit une revanche après deux matches incolores contre Brive et Pau. Pour Mike Tadjer, le talonneur, de retour dans le groupe, Clermont doit faire mieux dans plusieurs secteurs. "On a été pris dans l’engagement et l’intensité contre Brive et la Section chez nous, rappelle l’ancien joueur de Massy. Le Stade ne fait pas un bon début de saison donc cela va être un gros match pour eux. J’ai vu le teaser du match fait par le Stade et les Parisiens veulent faire tomber la foudre. Les bases sont posées, cela sera un match très âpre dimanche. Nous avons toutes les cartes en main avant ce gros bloc donc tout le monde va se remobiliser très vite. On s’est remis la tête à l’endroit, on a bien bossé cette semaine donc on va faire ce qu’il faut pour ramener des points de Paris."

"Réveiller la foudre" à Jean-Bouin, comme en septembre 2016 (match nul) et avril 2019 (victoire avec bonus) sera la nouvelle mission des vice-champions de France. Pour tenter d’éclairer leur début de saison.