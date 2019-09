Le jeu : le LOU domine dès l'entame

Au terme d'une match étriqué, les locaux se sont montrés plus costauds et sereins. Néanmoins Toulouse n'a jamais était distancé. L'écart s'est fait en début de rencontre. Suite à une excellente entame de match le LOU déborde leurs adversaires de toute part. Xavier Mignot est d'ailleurs tout près d'inscrire le premier essai dès la 2e minute, mais les arrières toulousains lui font mordre la ligne de touche in extremis. Il faut attendre la 9e minute pour voir le premier essai, signé Noa Nakaitaci en bout de ligne, suite à une belle combinaison. Les Toulousains réagissent dans le jeu sans pour autant concrétiser. De nombreuses approximations, ajoutées à Guillaume Marchand refoulé au-dessus de la ligne d'en-but, ne permettent pas aux visiteurs de revenir à la marque. 13-6 à la pause. Dans le second acte peu flamboyant, Baptiste Couilloud répondra à la botte de Zack Holmes pour maintenir l'écart. Malgré une petite frayeur à l'heure de jeu, les Lyonnais fourniront les efforts jusqu'à priver leurs adversaires du bonus.

Le fait de jeu : Goujon marche sur Gray

On joue l'heure de jeu, le LOU mène 16-9, occupe le camp adverse et dans la maladresse ambiante, semble contrôler la rencontre. Soudain aux abords d'un ruck, Richie Gray plaque Loann Goujon sans ballon. Celui-ci se retourne, commet un geste de nervosité des deux mains sur l’Écossais au sol, puis, lui assène un coup de semelle sur la gorge. L'arbitre voit rouge, Richie Gray écope d'un carton jaune, mais obtient la pénalité. Panique à bord. Les Lyonnais concèdent, durant les minutes qui suivent, plusieurs pénalités permettant aux visiteurs de revenir à porter de tir pour la première fois depuis la 10e minute de jeu. Un fait qui n'aura finalement pas d'incidence sur le résultat de la rencontre, néanmoins le troisième ligne risque gros.

Le facteur X : Charlie Ngatai le couteau suisse

Artisan majeur de la ligne d'attaque lyonnaise, le Néo-Zélandais s'est montré décisif dans de nombreux secteurs. Associé au champion du monde des moins de 20 ans Pierre-Louis Barassi, il a passé, percuté, joué après contact... il s'est surtout illustré en deuxième mi-temps, en grattant un ballon, récompensé d'une pénalité. Il a enfin démontré la qualité de son pied. D'abord en effectuant un jeu au pied millimétré dans les 22 adverses alors que l'équipe recul sous la pression, puis sur la sirène, c'est lui qui passe la pénalité finale au-delà des 50 mètres face aux poteaux.

Le chiffre : 2 défaites consécutives pour Toulouse

Au cours d'un précédent exercice exceptionnel, le Stade Toulousain n'avait pas perdu 2 matchs consécutivement depuis le début de cette fameuse saison. Après avoir lourdement chuté à Montpellier 66-15, c'était le Castres Olympique qui s'était imposé à Ernest-Wallon 22-26. C'était en septembre dernier.

La question : Toulouse 12ème, est-ce inquiétant pour les Rouge et Noir ?

Après deux périlleux déplacements, le Stade toulousains n'a réussi à ramener qu'un petit point. Rien d'alarmant diront certains, vivement le retour à Ernest-Wallon ! Seulement le fantôme du champion ne roderait-il pas déjà au dessus de la ville rose. Depuis 2015, seul le Racing s'est qualifié pour les phases finales avec l'étiquette de tenant du titre. De plus, le Stade Toulousain est la dernière équipe à avoir conservé son titre, c'était au début de la décennie. Cette période de doublon, avec le mondial, à tout d'une saison piège, pour un club qui semble malgré tout suffisamment armé. La prochaine réception du Racing 92 peut déjà s’avérer déterminante.

Toulouse 12ème, est-ce inquiétant pour les Rouge et Noir ? Sondage 1330 vote(s) Oui Non

Par Baptiste Barbat