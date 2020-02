Le match

Le Lou a pris le match par le bon bout avec une domination dans les duels et dans l'occupation du terrain. Les joueurs de Bordeaux n'ont pas réussi à sortir de leur moitié de terrain durant les 20 premières minutes. Semi Radradra a reçu un carton jaune à la 23e minute pour un plaquage dangereux sur Toby Arnold. Ce carton a permis à Mickael Ivaldi de marquer un essai après un maul de ses coéquipiers de devant. Lyon a gardé l'avantage au score avant une pénalité très longue distance signé Charlie Ngataï. Le capitaine lyonnais a passé 3 points à plus de 55 mètres des perches. Après le retour de Radradra sur la pelouse, Lamerat donne le ballon, en pivot, à son centre fidjien qui n'a plus qu'à aller en terre promise. L'essai est transformé en drop par Ben Botica.

En seconde période, Romain Buros récupère un ballon en l'air et relance parfaitement, Rémi Lamerat lance son second centre dans l'intervalle. Le fantasque fidjien n'a plus qu'à sprinter pour aplatir l'essai et son doublé dans cette rencontre. L'UBB fait un mini-break au score de 7 points avant que Jonathan Wisnieski passe trois pénalités en 10 minutes. Puis, les Bordelais ont décidé d'emballer la rencontre avec notamment une passe décisive de Santiago Cordero sur l'essai de Tamanivalu. L'ailier argentin finit la rencontre par un essai en solitaire pour donner le bonus offensif à son équipe.

Le fait : Une fin étincelante

A la 71e minute de jeu, Lyon reste à seulement un petit point de Bordeaux (20-19). Et c'est le moment que choisit l'UBB pour passer la seconde dans cette rencontre. Une fin de match tonitruante avec deux essais en l'espace de 8 minutes. Santiago Cordero envoie Seta Tamanivalu directement dans l'en-but pour le troisième essai de son équipe. Et pour finir, l'ailier argentin marque l'essai du bonus offensif sur une brèche ouverte par Tamanivalu. Deux essais transformés par Maxime Lucu. Ces deux-là permettent à Bordeaux de gagner le match avec le bonus offensif. Lyon n'a pas pu suivre l'accélération en fin de match et doit s'incliner sans prendre de bonus défensif.

Les joueurs : Semi Radradra et Santiago Cordero au dessus du lot

Semi Radradra marque un doublé dans cette rencontre, quand Santiago Cordero marque l'essai du bonus offensif pour Bordeaux. Le centre fidjien a pris un carton jaune au milieu de la première période mais marque dès son retour en jeu. Il a pesé sur toutes ses prises de balle et surtout il a créé des brèches dans la défense adverse. L'ailier de Bordeaux a lui sublimé la fin de match à Chaban-Delmas et éclaboussé la rencontre de tout son talent. Dans l'ombre durant la première mi-temps, Cordero met tout de même en grand danger la défense lyonnaise. Des actions tranchantes à l'image du joueur, un essai et une passe décisive pour remplir sa prestation XXL.

La question : Bordeaux est-il trop dépendant de Radradra ?

Encore une fois l'un des meilleurs joueurs de son équipe contre Lyon. Semi Radradra a certes pris un carton jaune mais fort d'un nouveau doublé, le centre bordelais a illuminé la rencontre de son talent. Malheureusement pour le club de Laurent Marti, la star du groupe est sur le départ en fin de la saison. Le Fidjien reste l'un des atouts majeurs de son équipe depuis maintenant deux saisons, formidable finisseur et surtout toujours dans l'avancée ballon en main. Bordeaux devra faire sans son "game changer" la saison prochaine et devra lui trouver un successeur. Un être vous manque et tout est dépeuplé ? Christophe Urios peut en tout cas compter sur Semi Radradra jusqu'à la fin de la saison.

Par Bastien Rodrigues