Avant de recevoir le MHR, il était important de réagir face au Stade français ?

Oui, surtout après cette déconvenue à la maison contre Pau. Mais ce n’est pas une fin en soi, il faut continuer, garder notre sérieux aux entraînements et que l’on continue à travailler dur.

Vous aviez l’impression qu’il y avait moins de sérieux ?

Non mais nous avons trouvé une dynamique et nous devons continuer à faire ce que l’on fait chaque jour tout en gardant en tête ce match de Pau car c’est une défaite. Il ne faut pas l’oublier. Les jokers, les nouveaux, les jeunes, ce ne sont pas des excuses. Quand on commence le match, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué plusieurs finales donc ce n’est pas une excuse. Le tout, c’est de ne pas oublier que le rugby est un sport où il faut mettre certaines choses. Les règles ont changé dans plusieurs domaines : la mêlée, les plaquages, les rucks… Donc il faut aussi que l’on garde bien un fil conducteur dans notre comportement, une ligne de conduite. Et ne pas oublier que l’on a déjà perdu à la maison…

Pendant la coupure, avant Pau, il s’est passé des choses dans le groupe ?

Non pas en particulier mais on s’est dit certaines choses qui ne font pas forcément plaisir sur le moment mais qui avec du recul font du bien. Dans le rugby, on peut se dire les choses dans les yeux. Cela a été un nouveau « clap » et on est reparti droit devant.

Déjà, votre entame contre le Stade français a été meilleure que les précédentes…

Oui c’était mieux. Il faut gérer nos entames, nos fins de matches, faire un match complet de quatre-vingt minutes. Les mecs qui commencent comme ceux qui sont remplaçants, on essaye de faire un énorme boulot. Je ne pense pas que nous ayons perdu ces valeurs collectives avant le match contre Paris. Il y a eu des faits de matches aussi contre Pau, on a gaspillé et pris trop de points. Mais ce sera encore plus important samedi contre le MHR. C’est là que tu vois que tout compte, que tout le groupe compte. Quand les quarante mecs travaillent dur à l’entraînement, cela donne des résultats le weekend. C’est un tout. Au club tout le monde joue son rôle à fond, c’est bien. Il faut que l’on arrive à être constant.

Pour ce deuxième match du bloc, c’est Montpellier qui vient au Michelin. Un MHR qui reste sur un nul chez-lui face à l’UBB mais qui ne vous réussit pas à domicile...

Oui, ils restent sur un match nul mais ils viennent pour gagner ici. On va se préparer, on ne va pas jouer le match avant, on va rester concentrer. Qu’est-ce que l’on va faire pour qu’ils ne gagnent pas chez-nous ? C’est ce que l’on travaille. Il faut les respecter et respecter le rugby et voir comment on va s’employer pendant quatre-vingt minutes pour inverser la tendance cette année. Samedi, les compteurs son remis à zéro.

Cinq victoires de rang au Michelin, cela commence à faire beaucoup ?

Ça fait beaucoup et on en est conscient. Cela fait toujours mal de perdre devant nos supporters. Mais cela ne sert à rien de parler avant. Il faut fermer sa bouche et travailler collectivement, être soudés derrière nos leaders comme d’habitude et faire un match rugueux. Il faut juste se concentrer sur nous sans perdre ce chiffre de notre esprit. Il faudra être bon dans tous les domaines. Dans tous les secteurs qui font que Montpellier est une bonne équipe : sur les rucks, les phases statiques et le combat. Cela va être un sacré match de rugby samedi. Le MHR va venir avec énormément de conviction et nous devrons nous défendre sur notre terrain. Cela va être un match de rugby solide.