Arrivé à l'UBB en 2015, Jean-Baptiste Dubié effectue sa sixième saison avec l'UBB. Le centre a joué à 92 reprises avec Bordeaux pour 12 essais. Une prolongation de contrat qui satisfait pleinement le président Laurent Marty : "Très heureux que Jean-Baptiste prolonge l’aventure à l’UBB. On est allé le chercher en Pro D2 il y a 5 ans, et il fait désormais partie des joueurs historiques. Jean-Baptiste s’est vite mis au niveau du Top 14, capable de jouer à plusieurs postes et d’affronter des joueurs de niveau international. C’est aussi un coéquipier modèle, il compte beaucoup au sein du vestiaire, notamment pour les joueurs étrangers avec qui il échange beaucoup".