Ce partenariat débutera officiellement le 27 décembre prochain lors du Boxing Day et ira jusqu'en 2024. Sur son communiqué officiel, la LNR indique : "Dans cette période difficile pour le rugby professionnel, nous nous félicitons d'observer que le TOP 14 et la PRO D2 continuent d'être toujours plus attractifs. Nous sommes heureux de pouvoir désormais compter sur Intermarché, un nouveau partenaire responsable et solidaire bien connu du grand public, qui nous accompagnera sur et en dehors des terrains de rugby jusqu'en 2024".

Des valeurs communes

Dans ce même communiqué, le Président d'Intermarché et de Netto, Thierry Cotillard confie les raisons de ce partenariat : "Le rugby est l’un des sports collectifs les plus populaires en France et c’est le 2e sport le plus sponsorisé par nos chefs d’entreprise. Intermarché est en effet partenaire de nombreux clubs de rugby professionnels et amateurs".

Le désormais nouveau partenaire des deux compétitions phares, qui pourra s'afficher sur les 30 terrains professionnels de l'Hexagone au cours des 433 matchs d'une saison de Top 14 et Pro D2 via des supports officiels comme les marquages pelouse d'en-but par exemple, dispose des valeurs communes à celles du rugby : la solidarité, la proximité et l'esprit d'équipe. "Nous partageons des valeurs communes de solidarité, proximité et esprit d’équipe ! Nous sommes fiers d’être désormais partenaire officiel des deux championnats professionnels", déclare Vincent Bronsard, chef d'entreprise Intermarché en charge de la direction marketing de l'enseigne. Avec ce partenariat, Internarché devient ainsi le premier distributeur alimentaire partenaire officiel du Top 14 et de la Pro D2.