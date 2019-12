Rugbyrama : Vous ramenez deux points de ce déplacement à Bayonne. Êtes-vous satisfait de ce résultat ?

Saïd Hirèche : Franchement, oui. Les conditions étaient très difficiles. Il y avait beaucoup de vent et de pluie. Le terrain était hyper gras. Il y a eu beaucoup de fautes de main et d’indiscipline. Nous avons subi en seconde période et, malgré ça, nous avons réussi à ramener deux points de ce déplacement. Aujourd’hui, on voit quand même le verre à moitié plein, plutôt que l’inverse.

Avez-vous des regrets ?

S.H : Le regret qu’on pourrait avoir en première mi-temps, c’est notre efficacité. Nous avons pas mal d’occasions de scorer. Nous sommes dans leurs 22 mètres et nous perdons le ballon sur des fautes de main, ou à cause de bons grattages de la défense bayonnaise.

Ce match nul a-t-il un petit goût de victoire ?

S.H : Ça a un petit goût de match nul, surtout. On s’était dit qu’il fallait qu’on ramène des points de ce déplacement pour croire un peu plus au maintien, surtout chez un concurrent direct. On savait qu’on allait jouer dans des conditions difficiles avec leur public qui allait être derrière eux à fond de la première à la dernière minute. Nous avons réussi à le faire, donc nous sommes un petit peu satisfaits. Il ne faut pas faire la fine bouche, ramener des points de Bayonne ne sera pas donné à tout le monde. En se concentrant sur nous, nous continuons à avancer un petit peu. Nous avons pris un point à Castres, nous en prenons deux aujourd’hui. C’est plutôt positif pour notre objectif principal.

Sur la dernière action, vous tentez la pénalité pour accrocher un match nul. Il aurait été présomptueux d’aller chercher plus ?

S.H : Oui, parce que sur la deuxième mi-temps, nous avons eu beaucoup de déchets en touche et en mêlée. Dans ces conditions-là, c’est dur d’imposer du jeu ou autre. Il fallait être pragmatique, on l’a été. Nous avons une occasion de prendre trois points en face des poteaux, on les prend. Sur le dernier coup d’envoi, on fait un en-avant et ils récupèrent la balle, mais on a fait preuve d’une belle solidarité sur le second acte, parce que ça a été dur. Ça a été un beau combat, on prend deux points, donc on rentre à la maison avec le sourire.

Dans ce championnat très serré, vous êtes bien placés, mais vous parlez quand même de maintien. Vous ne voyez pas plus loin…

S.H : Non. Nous avons un objectif qui est le maintien et nous restons focalisés là-dessus. Nous devons être hyper efficaces à la maison et ramener des points à l’extérieur. Nous commençons doucement à le faire, mais comme je dis à chaque fois, il faut pouvoir confirmer semaine après semaine. C’est ce sur quoi nous allons travailler pour être le plus régulier possible.