Handré, quelles sont vos premières impressions après votre premier match en France ?

Je dois dire qu’au départ, jouer dans cette salle fermée, c’était un peu bizarre. C’était même un peu destabilisant. Mais finalement, j’y ai pris beaucoup de plaisir. Je dirai que c’était une première expérience enrichissante.

C’était la première fois que vous jouiez sous un toit fermé ?

Oui. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’endroit dans le monde où vous pouvez faire ça.

C’était votre premier match depuis la finale du mondial. Comment vous sentez-vous ?

C’est toujours étrange de reprendre après un mois et demi d’inactivité. On a beau y être habitué, c’est toujours des sensations différentes. Je me suis senti un peu rouillé. Mais c’est normal, ça fait partie du « truc ».

Qu’avez-vous pensé du match en lui même ?

C’est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. J’imagine que c’est en raison du revêtement synthétique. On en avait parlé durant la semaine pour bien se préparer. Donc c’était agréable de jouer un match de cette intensité. Mais je ne me fais pas d’illusion : pendant les mois d’hiver, je sais que les maths seront beaucoup plus lents en France.

Qu’avez vous pensé du comportement de votre équipe ?

Les garçons se sont bien battus pour revenir dans la partie. Le point de bonus défensif est une bonne chose. L’état d’esprit était très bien.

Vous sentez-sentez-vos encore porté par le titre de champion du monde ?

Non, c’est derrière moi maintenant. Je dois passer à autre chose. Il faut marquer les esprits à Montpellier à partir de maintenant.

Propos recueillis par Guillaume Cyprien