Rugbyrama : Avant de parler du bonus offensif, qu'avez-vous pensé de la prestation défensive de votre équipe qui a semblé étouffer celle de Pau ?

Grégory Patat : C'est clair que depuis quelques temps, nous sommes consistants en défense. La preuve en a été faite ce soir (samedi, N.D.L.R) au Hameau. Les Palois ont eu beaucoup d'opportunités et se sont cassés les dents sur notre défense. Nous avons marqué sur deux ou trois contres je crois, et c'est ce qui a fait la différence ce soir.

C'est un peu le match référence à l'extérieur ce soir, vous gagnez avec quarante points, cinq essais inscrits et un bonus offensif...

G.P : Nous venions à Pau avec des ambitions. Nous avions dit toute la semaine à l'entraînement aux joueurs qu'il pouvait s'agir d'un match charnière. En regardant le classement avant la rencontre, on se rend bien compte que ce championnat est très homogène. Nous avons encore une réception avant les vacances (Montpellier), et on sait que si on gagnait ce match-là à Pau, on pouvait nourrir quelques ambitions. On peut donc commencer à le faire. En plus ce soir, il y a eu c'est vrai la manière. Les Palois ont eu beaucoup d'intentions mais finalement peu de scories. C'est ce qui a fait la différence.

Ce match semble marquer une progression dans votre envie de tutoyer à nouveau les sommets en Top 14...

G.P : C'est sûr. Puis c'est important de faire un tel match à l'extérieur. Dernièrement nous étions rentrés à vide à chaque fois avec des défaites et quelques points de bonus défensifs glanés par-ci et là. Mais ce succès est clairement bon pour la confiance. Nous sommes capables de jouer à Deflandre, d'y imposer notre jeu et ce soir je pense que nous avons montré que nous étions costauds hors de nos bases. C'est de bon augure pour le futur.

Quel bilan dressez-vous à mi-parcours en Top 14 ?

G.P : Il est normal je dirais. Il est normal, je ne vais pas me mouiller (sourires). Non, plus sérieusement, nous ferons un premier bilan après la réception de Montpellier. Ce sera un match de championnat avant les vacances donc c'est toujours délicat à gérer. Tout le monde veut partir en vacances dans de bonnes circonstances. Je trouve qu'on ne parle pas trop de nous et c'est très bien (sourires). Nous sommes dans les clous par rapport aux objectifs fixés.