Rugbyrama : La commission de discipline a plutôt été clémente avec Pierre Bourgarit, suspendu que six semaines pour avoir été rendu coupable d’une "fourchette" contre Sale. Êtes-vous soulagé ?

Jono Gibbes : Six semaines de suspension ce n’est jamais une bonne chose. Ne pas l’avoir dans le groupe pendant six semaines c’est frustrant pour lui et pour nous. Son intention n’était pas de faire mal.

Des nouvelles également d’Arthur Retière, sorti blessé et touché au genou en deuxième période ?

C’est un choc. L’impact a été fort mais ce n’est pas très grave. Il va avoir au minimum trois semaines de récupération.

Cette défaite à Sale (25-15) est-elle malgré tout fondatrice, au regard de l’attitude des joueurs qui n’ont rien lâché ?

Oui. Depuis le début de la saison, le groupe progresse. Chaque jour à l'entraînement, dans les réunions, on voit leur investissement, leur engagement et une progression dans la compréhension. On a besoin d’être plus réguliers, plus précis mais je pense que la deuxième période contre Sale, notre réponse a été positive. Cela montre le caractère de notre groupe et notre envie. On doit garder ça contre Castres.

Justement, Castres va débarquer à La Rochelle avec un bilan à l’extérieur très négatif (0 victoire et 0 point ramené)…

J’ai entendu qu’ils arrivaient ce jeudi soir pour préparer le match. Pour eux aussi c’est une rencontre très importante. On connaît bien leur style de jeu, leurs qualités et leur pedigree dans le Top 14. Autant de choses qui font qu’on doit être vraiment prêts pour samedi. Et attaquer le match avec beaucoup de motivation.

Certains joueurs expliquaient que dans cette période difficile, il fallait peut-être revenir à des choses plus simples sur le terrain, avoir un jeu plus simplifié. C’est également votre ambition ?

Pour faire des choses simples, il y a beaucoup de choses compliquées à faire avant. C’est le message qu’on fait passer : être plus appliqué dans les choses basiques, fondamentales. Si on maîtrise ça, ça nous permet de contrôler le match, le tempo, le territoire et le nombre de conquêtes dans notre camp. Je crois dans la progression de notre groupe. Maintenant, on est en train d’évoluer notre niveau de compréhension.

L’idée que vous n’êtes pas très loin du meilleur niveau revient souvent ces dernières semaines. C'est également votre sentiment ?

C’est évident et ça se voit dans les séances vidéo. C’est aussi pour ça qu’il y a de la frustration dans le groupe. On doit être plus consistant parfois, plus précis dans le dernier choix. Savoir quand garder le ballon ou le lâcher, la qualité des soutiens, tout ça on doit l’améliorer. Ce côté précision est important avec les skills mais sans l’envie, l’attitude, le caractère, ils ne servent à rien. Je suis positif car rester dans le match 40 minutes en étant à 13 contre Sale, et ne rien lâcher, c’est hyper important et c’est la base de notre club et de notre équipe. Et c’est aussi ce que le public demande.

Contre Exeter, un certain nombre de supporters étaient partis avant la fin du match. N’y-a-t’il pas aussi cet enjeu de retrouver le soutien du public ?

Mon sentiment c’est que le public reste derrière nous. S’il y a certains supporters qui ont été déçus par la performance contre Exeter, je comprends bien le sentiment, 31 points encaissés à la maison mais contre Exeter, il n’y a pas eu un problème d’attitude et d’engagement. Nous n’avons pas de pression de regagner le public, c’est simplement un match hyper important où il faut qu’on fasse une grosse performance. C’est une opportunité de montrer notre envie.

Champions Cup - Brock James et Arthur Retière (La Rochelle)Icon Sport

Comment se passe l’intégration de Jules Plisson ?

C’est une intégration positive. Il comprend bien le rugby, il a juste besoin d’ajustements et de communication avec ses partenaires. Dans le rôle de 10, c’est primordial. Mais c’est presque simple pour lui de comprendre le plan de jeu. Il arrive dans un nouveau club, il a besoin de gagner sa place dans le vestiaire avec les autres. Depuis presque trois semaines il a fait ça bien.

Le staff du XV de France est-il passé à la Rochelle ?

C’était prévu pour la semaine prochaine mais il y a des grèves de train (rires). La communication est bonne, dans le club on a remarqué un grand effort de partage pour mettre en place un système. C'est positif.

Propos recueillis par Paul Arnould