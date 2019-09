N'allez pas demander à Quentin Lespiaucq comment il va. A le voir s'amuser franchement avec le drone qui filme les entraînements de la section, au point d'être à deux doigts de lui décocher un coup de pied phénoménal, à faire pâlir d'envie n'importe quel buteur, le talonneur et capitaine de la Section n'a pas l'air de se faire du mouron. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Si les visages sont apparus concentrés, c'est surtout un groupe joyeux et souriant qui a donné à voir quelques enchaînements, lors de l'entraînement de mercredi.

Mais les esprits sont déjà tournés vers le match de samedi face à Agen, deuxième effort à domicile pour les vert et blanc, qui comptent bien engranger des points au compteur, après avoir quelque peu rempli la valise à Montpellier le week-end dernier. A l'image de Samuel Marques, très appliqué au moment de taper ses coups de pied de dégagement, sous les ordres de l'entraîneur adjoint des 3/4, Geoffrey Lannepetit. Mais c'est aussi dans l'autre sens que les palois ont travaillé. Et il ne faut pas la faire à l'envers à Frédéric Manca, co-manager : "Quand vous prenez 21 points sur coup d'envoi, bien sûr que c'est rageant. On manque les bases les plus simples. Même quand les gars vont faire des efforts ensuite pour rattraper, c’est dommage".

Allusion sans détour aux trois essais encaissés par les béarnais face à Montpellier, sur trois renvois mal négociés… Du travail, la Section n’en manque visiblement pas, et n’a pas chômé cette semaine. Les progrès réalisés devant depuis le début de la préparation ? "C’est bien d’être dominant devant, mais il faut trouver l’alternance, pour ne pas épuiser les gros, même si ça semble être notre force en ce début de saison". Fred Manca marche donc sur des oeufs avant de recevoir Agen, et il n’est pas le seul.

Un Top 6 comme objectif

Samuel Marques a visiblement lui aussi peu goûté les renvois manqués à Montpellier. Quand on lui demande si la Section peut enfin accrocher un top 6 cette saison : "n’importe qui a envie d’être dans les 6. Mais on sait que c’est dur, on l’a vu face à Montpellier. On produit du rugby avec beaucoup de mouvements, donc il faut être attentif au moindre détail. Mais c’est jouable franchement". Il y a donc de l’envie, bien sûr, dans les rangs palois, mais aussi des valeurs que personne ne perd de vue. Pas de pression d’après Geoffrey Moïse, mais tout de même des choses à améliorer : "tout n’est pas à gommer estime le pilier, mais on doit bien faire. Il ne faut pas qu’on se perde les chèvres à la maison. Ces matchs comptent double".

Et Denis Marchois, qui retrouvera ses anciens camarades agenais sur la pelouse du Hameau samedi ? "L’envie de réussir au Hameau est là, on veut y faire de belles choses. A titre personnel, je suis très content de débuter comme titulaire pour ma première au Hameau face à mon ancien club". Grand beau temps en Béarn donc. Mais attention : "Il faut garder le Hameau inviolé, défendre notre territoire, notre stade" martèle Fred Manca. "On sait que l’an dernier, des équipes comme l’UBB étaient en position de qualifiable, même sans ramener beaucoup de points de l’extérieur. Donc si on veut accrocher un top 6, le premier objectif, c’est de ne pas perdre au Hameau".

Slade sera-t-il présent ?

Le doute régnait encore ce mercredi autour de la présence ou non de Colin Slade dans le groupe pour affronter Agen. Le néo-zélandais souffre du dos : "on a beaucoup d’incertitude autour de son cas" a expliqué Fred Manca. "On a pensé à toutes les physionomies possibles, mais on va attendre un peu de voir comment se sent Colin". Quant au sujet d’Alexandre Dumoulin : "On va prendre le temps (après sa rentrée face à Montpellier en cours de jeu, NDLR), il faut qu’il se sente à 100%, qu’il assimile le système, comment on joue" explique le co-manager.

Par Pierre Bergot