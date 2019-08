Franck Azéma (entraineur de Clermont) : "Contre une équipe comme La Rochelle c'est plutôt bien d'avoir su être en place dès le début de match. On était un peu sous pression à 10-10 mais on a su rester patient et se baser sur notre collectif. Les leaders ont gardé la tête froide et tout le monde s'est mis au service du groupe ce soir, y compris le banc qui a apporté beaucoup de fraîcheur et de qualité. Pour un premier match et malgré la chaleur il y avait un bon volume de jeu et une bonne alternance dans les choix. Mc Intyre ? On retient plus facilement le match des nouveaux mais c'est vrai qu'il a su varier ses choix et apporter beaucoup à l'équipe. Il faut maintenant bien récupérer et se tourner vers le prochain match à Bayonne".

Paul Jedrasiak (2e ligne de Clermont) : "Les 20 premières minutes sont très satisfaisantes, même si on a eu du mal à se remettre en route après la pause-fraîcheur. Je veux retenir notre bonne performance en mêlée et en conquête. On s'est donné les uns pour les autres ce soir et c'est un bon signe pour la suite. Gagner c'était important pour se reprendre des matchs amicaux. Maintenant il faut vite refaire du jus pour le match à Bayonne samedi prochain. On va maintenant se déplacer deux fois chez des promus, ce n'est jamais facile, mais ce sont des matches où ces équipes vont nous rentrer fort dedans. On doit aller faire de bons matches là-bas en respectant nos adversaires".

Jono Gibbs (entraineur de La Rochelle) : "On aurait espéré faire un peu mieux mais 30 minutes en infériorité numérique, c'était bien pour mettre Clermont dans le confort. On a fait de bonnes séquences de défense mais toujours conclues par une faute ou une maladresse. On a quelques regrets mais on va être précis cette semaine pour préparer la réception du Stade français. On va continuer à s'améliorer pour la suite de la saison. Ce match n'avait rien à voir avec celui de préparation, Clermont a su nous mettre sous pression ce soir sur le plan individuel et collectif".