"Christophe, on va voir mourir des milliers de Français dans les prochains jours, vous pouvez toi et les autres juste fermer vos gueules sur le problème de la reprise du top 14 et les différentes formules et tes 8 points d avance et la perte de la billetterie, on en parle après."

Quelques heures après cette vigoureuse sortie, c'est le président d'Agen Jean-François Fonteneau qui a décidé de répondre à Boudjellal, toujours via son compte Twitter : "Notre cher Mourad, que j'aime parfois pour ses bons mots, a la mémoire courte. [Lorsqu'on] met 100 personnes au chômage partiel et que l'on voit l'avenir s'assombrir, comme toutes les entreprises, on s'inquiète. #nousnesommespasirresponsables"