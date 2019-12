Les 12 373 supporters brivistes n’ont pu que constater la supériorité du Racing 92 durant toute la partie. Surtout, ils ont vu toute la classe de Finn Russell. Le demi d’ouverture écossais a éclaboussé cette rencontre de son talent. Dès la 9e minute, après une bonne touche des Franciliens, Russell se sert des appels autour de lui, notamment celui d’Henry Chavancy pour perforer la défense briviste, prendre l’intervalle et inscrire le premier essai du match.

Top 14 - Finn Russell (Racing 92) contre le CA BriveMidi Olympique

Seulement quatre minutes après, on retrouve l’international à la dernière passe pour l’essai de Louis Dupichot. Une passe volleyée de grande classe qui permet un décalage pour l’ailier qui résiste à l’ultime retour de Larenjeira pour aplatir dans l’en-but de Brive. Son coéquipier Fabien Sanconnie salue sa performance : "Finn a fait un gros match ce soir. Depuis son retour de la Coupe du monde, il fait des gros matches. C’est du plus pour nous, pour toute l’équipe. Il apporte toute son expérience et c’est tant mieux pour nous."

Russell omniprésent

En plus de son essai et de sa passe décisive, Finn Russell a toujours maintenu la pression sur la défense Briviste. Il est d’ailleurs tout proche d’inscrire un deuxième essai à la 32e, dans un style similaire au premier, mais il est repris à deux mètres de la ligne. Sur la continuité de cette action, il est proche de trouver Teddy Thomas d’une petite passe au pied décroisée astucieuse, mais le ballon est quelques centimètres trop longs pour l’ailier et file en ballon mort.

Sa deuxième période est moins flamboyante personnellement. Il se met au service du collectif pour lancer les actions et initier de beaux mouvements des trois-quarts. Et grâce à un pack de devant ultra dominateur, le ballon n’a cessé d’être en mouvement et les joueurs dans l’avancée, comme l’explique Laurent Travers : "On connaît les qualités de Finn Russell, elles sont indéniables. Mais pour le mettre dans une situation confortable, il faut jouer en avançant. Et ce qu’on a bien réussi à faire pendant cette rencontre." Cela a permis à la charnière de jouer à sa main et d’asphyxier Brive lors de chacune de leur possession.

Le demi d’ouverture a donc été impérial dans cette belle victoire bonifiée du Racing 92 qui a passé six essais à son adversaire du jour pourtant invaincu à domicile en 2019. Une victoire précieuse dans la quête d’une qualification aux phases finales du Top 14 pour les ciels et blancs. Les Racingmen auront besoin d’un Finn Russell toujours au top pour atteindre cet objectif.

Par Damien Souillé