"Je ne sais pas si ce sera une fête à Jean Dauger mais nous on y va pas pour la faire. On n’y va pas pour gâcher la fête mais pour produire du rugby et aller gagner là-bas." Paul Jedrasiak et les Clermontois n’avaient pas besoin que Bayonne gagne au Racing 92 lors de la première journée pour être en éveil. Aller à Bayonne, l’un des promus, en cette période estivale pour le premier match de la saison à Jean Dauger suffisait à planter le décor.

"Le match qui se profile samedi est beaucoup plus compliqué que celui que nous venons de jouer au Michelin poursuivait le deuxième-ligne international. Bayonne est un promu et les matches chez eux, c’est particulier. Cela va être un match dur, un match compliqué et on sait que les Bayonnais vont mettre tous les ingrédients pour vouloir gagner."

Les Clermontois se déplacent deux fois en deux journées, face aux deux promus. Dans ce premier bloc de quatre matches, avant un weekend de coupure, ils sont tout de suite plongés dans l’euphorie du Top 14. "Les Bayonnais retrouvent l’élite et ils vont être à fond explique Jedrasiak. A nous de rester unis et soudés, de garder la tête froide face au contexte. Il ne faut pas se laisser pomper l’énergie par les paramètres extérieurs qui vont les galvaniser. Il faut rester nous-mêmes et mettre notre jeu en place. "

Top 14 - Paul Jedrasiak (Clermont) contre MontpellierIcon Sport

" On ne va pas inventer quelque-chose là-bas, on se prépare sérieusement face à une belle équipe de Bayonne. A nous de mettre les bases du rugby : une bonne conquête et du combat. "

En Auvergne, la copie rendue contre les Maritimes par les hommes de Franck Azéma a plutôt rassuré sur l’état de forme de cette équipe et sa capacité à faire front après deux matches de préparation perdus. Mais cela ne permet pas de se reposer sur ses acquis. "Gagner apporte de la sérénité bien sûr mais il ne faut pas se reposer là-dessus, il faut rester consistant rappelait Franck Azéma. On veut avoir la même approche que depuis le début de saison avant nos matches. Il faut rester sérieux, sans décompression.

Sur ce point, la performance de Bayonne au Racing rend les choses encore plus faciles. On doit encore s’améliorer sur plusieurs niveaux, garder le groupe en éveil mais contre La Rochelle il y a eu de bonnes choses pour un premier rendez-vous. Mais on ne va pas s’enflammer car on a des objectifs à tenir."

Lors de la victoire contre La Rochelle, tout n’a pas été parfait et le vice-champion de France veut encore régler les choses qui ont moins bien marché lors de la première journée. Car au Pays basque, pas question d’inventer un nouveau rugby. "On a surtout gardé des choses mais on a bossé notre conquête encore plus avec une bonne séance de mêlées avoue Jedrasiak. On a mis en place notre stratégie et surtout les bases de ce jeu. On ne va pas inventer quelque-chose là-bas, on se prépare sérieusement face à une belle équipe de Bayonne qui s’est bien renforcée. A nous de mettre les bases du rugby : une bonne conquête et du combat tout en les respectant. "

Coupe du monde ou pas, même avec 10 absents durant le Mondial, les Clermontois ont foi dans leurs forces. En attendant le retour de cadres comme Lapandry, Parra, Falgoux ou Grosso, le groupe et les tauliers en place ont montré une belle cohésion contre La Rochelle. Un fil rouge que devra suivre l’ASM durant ce bloc de 8 matches pour rester devant. "Les objectifs on les a : c’est engranger le maximum de points en ce début de saison déclarait Paul Jedrasiak.

" Etre dans les six "

C’est une période particulière car les internationaux ne sont pas là et nous sommes impactés. Mais nous avons des recrues et des jokers Coupe du monde de haut niveau, des mecs qui nous apportent énormément donc il faut profiter de ces hommes là pour engranger le maximum de points et un maximum de bonnes choses sur ces premiers matches. "

A Bayonne, pas question de papillonner et le groupe ne devrait donc pas changer beaucoup. "L’objectif final, c’est d’être dans les six résume Azéma. On ne s’est pas fixé d’objectif immédiat, cela viendra au fil des journées et on pourra ajuster le tir. Il fallait prendre un bon départ pour se préparer au mieux avant de jouer Bayonne. On ne fait pas de grands calculs, on sait que nous avons trois matches à haute intensité à livrer avant une coupure qui permettra aux joueurs de se régénérer. On va essayer de garder cette ossature même si des garçons vont rentrer, pour garder une concurrence saine à l’intérieur du groupe et ne pas se relâcher. "

Le déplacement à l’Aviron aura valeur de test, à tous les niveaux. "Les Bayonnais ont montré de la régularité la saison passée, l’arrivée de Yannick Bru et du staff, la philosophie de jeu qu’ils ont, cela ne date pas de la semaine dernière rappelle Franck Azéma. Ils ont réussi à valider leurs phases finales sur cet enthousiasme là et cette envie de jouer. Il y a beaucoup de vitesse. Leur recrutement a été bien ciblé avec des garçons revanchards ou qui connaissent le Top 14. Il y aura quelque-chose de consistant samedi... "