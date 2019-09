C'est la grosse surprise de cette 4e journée de Top 14. Malgré de nombreux blessés et d'autres joueurs ménagés pour le déplacement à Clermont, la Section Paloise a terrassé l'ASM sur la pelouse de Marcel-Michelin, 37 à 28. Portés par un pack dominateur et une charnière décisive, les Béarnais ont fait la course en tête durant l'intégralité de la rencontre, passant quatre essais à leurs adversaires. Giovanni Habel Kuffner (5e), Colin Slade (43e), Samuel Marques (60e) ont participé au succès des leurs. La mêlée paloise a également récolté un essai de pénalité en première période (18e). Malgré trois répliques signées Samuel Ezeala (38e), Fritz Lee (48e) et Peter Betham (66e), Clermont n'est jamais parvenu à inverser la tendance.

Beaucoup trop fébriles et approximatifs, les joueurs de Franck Azéma n'ont pas réussi à imposer leur jeu et ont craqué à domicile dès la deuxième réception de la saison. Les bookmakers osaient à peine y croire. 12, c'était la côté très élevée pour une victoire de la Section Paloise à Clermont, ce samedi. Tout laissez à penser que les Béarnais connaîtraient un après-midi compliqué en Auvergne. La faute à une infirmerie pleine, à des cadres ménagés, et à un début de saison loin d'être rassurant. Quatre-vingts minutes plus tard, force est de constater que les hommes de Nicolas Godignon ont déjoué tous les pronostics, en réalisant ce qui s'apparente comme un match référence à l'extérieur.

Mêlée impériale, attaque euphorique

Il y eut d'abord cet essai précoce de Giovanni Habel Kuffner, puis une démonstration de la mêlée béarnaise à cinq mètres de l'en-but clermontois, conduisant M. Minery sous les poteaux. On crut alors à une quelconque méforme des joueurs de l'ASM. Mais très vite, dès le début de la seconde période, l'exploit de la Section Paloise est devenu très vite envisageable. Des avants irréprochables, une charnière tranchant, et une animation offensive très efficace… Tous les ingrédients étaient réunis côté béarnais.

En face, la causerie de vestiaire n'a presque rien changé dans les rangs auvergnats à la pause. Les Jaunards ont manqué de constance et de liant dans le jeu. Malgré trois essais et une certaine puissance dégagée lors des impacts, l'attaque clermontoise est apparue grippée. La défense de l'ASM, elle, a été mise à mal beaucoup trop de fois pour prétendre à la victoire. Après deux premières journées convaincantes, Clermont enregistre donc sa deuxième défaite consécutive. De son côté, la Section Paloise conclut le premier bloc par une performance majuscule. De quoi lancer idéalement la saison ?

