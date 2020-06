"On tire un trait avant de repartir", a assumé Bernard Lemaître, désormais seul à la barre du RCT, en affichant tout de suite son objectif, dans le cadre d'un plan à cinq ans : "Refaire du RCT un club phare en France, en Europe et dans le monde". Les nouvelles frontières du club, triple champion d'Europe et quadruple champion de France, sont donc désormais mondiales. Car l'homme d'affaires de 81 ans, qui a fait fortune dans l'industrie biopharmaceutique, ne le cache pas: il "fait partie de ceux qui pensent que la Coupe d'Europe va disparaître et sera remplacée par une Coupe du monde des clubs".

Et c'est le chef d'entreprise qui parle : "La Coupe d'Europe est une très belle compétition, certes, mais qui ne rapporte pas grand-chose aux clubs en termes budgétaires. Et l'argent est une nécessité", a insisté Bernard Lemaître lors de la conférence de presse de rentrée du club, même s'il reconnaît que "le rugby professionnel a aussi besoin de réduire son train de vie".

Pour réaliser cet objectif, le président du RCT veut d'abord se baser sur "une gestion saine au niveau économique et financier", après des années d'"un modèle qui conduit dans le mur" : "Nous n'avons pas les moyens de cette politique", a insisté l'homme d'affaires, sans jamais citer le nom de Mourad Boudjellal, mais en rappelant les pertes annuelles de 10 millions d'euros enregistrées par le club lors des deux dernières saisons. Mais les comptes devraient être revenus à l'équilibre d'ici deux ans, assure-t-il. Persuadé que s'il n'était pas intervenu, "le club serait en Fédérale 1 et on ne parlerait pas de coupe du monde des clubs", M. Lemaître veut donc changer de modèle. Fini notamment les stars internationales attirées par les gros salaires.

"Les douches dans les Algécos"

"Le plus important est de renforcer l'identité toulonnaise", a plaidé Patrice Collazo, le manager général. Une position partagée par Laurent Emmanuelli, le directeur sportif : "Le recrutement peut paraître peu clinquant mais nous l'assumons". Derrière le champion du monde sud-africain, le deuxième ligne Eben Etzebeth, et le capitaine de l'équipe de France Charles Ollivon, qui a prolongé pour cinq ans sous le maillot au muguet, le RCT va aborder la saison 2020-2021 avec un effectif allégé de 12 joueurs pour seulement trois recrues, et considérablement rajeuni.

"La formation sera la clef de voûte du futur du RCT", a insisté Bernard Lemaître, tout en visant haut dès cette saison, avec notamment le Challenge Européen, la Coupe d'Europe bis, "le seul titre qui manque encore au club". A objectif ambitieux, outil ambitieux également. Au centre d'entraînement de Berg, la nouvelle pelouse sera disponible fin juin. Quant aux travaux du RCT Center, les installations sportives ultramodernes voulues par Bernard Lemaître, ils devraient être terminés fin septembre.

Oubliées donc "les douches dans les Algécos" qu'a rappelées le nouveau président toulonnais, en espérant que ce nouvel outil sera aussi un atout pour le club pour attirer les joueurs extérieurs : "Après avoir visité Toulouse ou le Racing, quand ils débarquaient ici, ils étaient un peu surpris..."