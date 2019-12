Rugbyrama : Louis, le Racing va-t-il mieux après cette parenthèse européenne ?

Louis Dupichot : Je ne sais pas s’il n’allait pas très bien. Mais c’est sûr que cette coupure européenne nous a fait pas mal de bien. On a fait deux bon matches (gagnés face aux Ospreys, ndlr) sur le contenu mais aussi d’un point de vue comptable. On revient avec la tête plus tranquille.

Vous avez malgré tout encaissé huit essais lors de ces deux rencontres. N’est-ce pas inquiétant avant de recevoir Montpellier ?

L.D : Il y a eu un passage à vide sur la fin. Mais c’est le lot de beaucoup d’équipes. Il vaut mieux l’avoir à la fin quand on a assez d’avance que pendant le match. Ça nous donne des points à travailler mais il ne faut pas non plus se prendre la tête avec ça.

" Notre objectif suprême reste la Champions Cup pour mettre cette étoile sur le maillot "

On a le sentiment que le Racing 92 a besoin de grands rendez-vous pour se sublimer…

L.D : Il faut bien avoir conscience que la Coupe d’Europe et le TOP 14 sont deux compétitions très différentes à jouer. Les arbitres sont différents, le jeu est différent… Par rapport à mon poste, on se régale plus en Champions Cup. Chaque joueur a un surplus de motivation pour la Coupe d’Europe même si le club a pour ambition de gagner le TOP 14. Mais notre objectif suprême reste la Champions Cup pour mettre cette étoile sur le maillot. Quand on joue contre le Munster et les Saracens, on sait qu’on n’a pas droit à l’erreur.

Comment avez-vous accueilli votre titularisation contre les Ospreys ?

L.D : La concurrence entre les ailiers est bonne. On ne se met pas de bâtons dans les roues. On a tous des objectifs personnels. Teddy (Thomas) a le Tournoi des 6 Nations dans le viseur. On essaye de se tirer la bourre.

Avec Juan Imhoff sur une aile et Teddy Thomas sur l’autre, vous n’êtes jamais découragé ?

L.D : J’aime bien la concurrence. J’ai dû faire 60 matchs en deux ans. Au final, je me suis rarement découragé. Quand on voit le CV de Teddy et Juan, on se dit qu’on a aucune chance. C’est compliqué mais les matchs parlent d’eux-mêmes. La concurrence est bonne.

" Montrer que ce n’est pas portes ouvertes à l’Arena… "

En tant qu’ailier, est-ce qu’on se régale en affrontant une équipe comme Montpellier ?

L.D : On se régale déjà en gagnant. Je ne connais pas un match où j’ai fait la tête en sortant. Ça me permettra déjà d’avoir la banane. Après, il y a des rencontres où on a plus d’espaces. L’équipe de Montpellier est très solide. Ils sont très costauds et centrés sur le combat. Mais ils ont quand même évolué avec l’arrivée de Xavier Garbajosa. Il ne faut pas penser que Montpellier, c’est uniquement des ballons portés et des rucks. Ils savent que la pression est sur nous.

Avec ce match, n’avez-vous pas également la volonté de rappeler à vos adversaires que ce n’est pas « Open Bar » à l’Arena ?

L.D : Notre but premier est de gagner ce match, même 3-0. Si on peut faire un match accompli en faisant les choses dans l’ordre pour montrer que ce n’est pas portes ouvertes à l’Arena, ce sera avec plaisir. Il faut se racheter par rapport à notre public qui vient nous voir.