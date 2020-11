Daniel, Toulon sort d'une victoire bonifiée contre Brive (35-19). Tout n'a pas été simple, mais ces cinq points vous permettent de remonter dans le top 6 du championnat.

Nous nous sommes rendus le match compliqué : nous avons voulu mettre du rythme, mais Brive est une équipe accrocheuse, pénible dans le jeu au sol et tout n'a pas été parfaitement réalisé de notre côté. Maintenant, même si ça n'a pas été simple, nous nous sommes imposés avec le bonus. C'est bien l'essentiel. Nous avions visé ce bloc de quatre matchs (N.D.L.R. Castres, Bayonne, Brive, Agen) et pour l'instant nous réalisons un deux sur deux. Le groupe veut se replacer au classement, car avec la Covid-19 on ne sait pas si la saison ira à son terme, il est donc primordial de se placer dès à présent.

Justement, comment jugez-vous le début de saison du RCT ?

Malgré une entame compliquée du côté de La Rochelle, l'équipe fonctionne super bien. Que ce soit en Challenge Cup ou en Top14, nous sommes contents de notre première partie de saison. Maintenant, le groupe est ambitieux et s'est promis d'aller chercher le plus de points possible lors de ce fameux bloc de quatre matchs, afin de valider nos bonnes sensations au niveau comptable. Le groupe vit bien, il y a une bonne alchimie entre les générations, si on ajoute un nouveau centre d'entraînement et ce RCT là a vraiment tout pour réussir.

Malgré tout, Toulon ne s'est plus imposé en déplacement depuis votre victoire au Parc Y Scarlets, le 11 janvier. Comment l'expliquez-vous ?

Il faut relativiser par le fait que nous ne comptons que deux déplacements depuis le début de saison (N.D.L.R. à La Rochelle puis Toulouse) ! Mais au-delà de l'absence de victoire, c'est surtout que nous avons encaissé deux lourdes défaites : il nous tient donc à cœur de faire enfin une grosse performance à l'extérieur. On veut prouver que ce groupe, en plus d'être fort à domicile, est également capable de gagner loin de Mayol. On veut dire au reste du championnat que cette équipe sera difficile à manœuvrer dans n'importe quel stade. On cherche notre match référence en déplacement, et c'est l'un des objectifs de ce bloc de quatre matchs dans lequel nous sommes engagés.

Agen est la dernière équipe sans victoire cette saison et doit urgemment prendre des points : comment appréhendez-vous ce déplacement ?

La plus grande erreur serait de sous-estimer Agen. C'est une bonne équipe et les Agenais cherchent simplement un match référence. Ils ont produit beaucoup de bonnes choses contre le Lou et nous devons préparer ce match avec beaucoup de sérieux, afin de comprendre leur plan de jeu et de peaufiner le nôtre.

Top 14 - Daniel Ikpefan (Toulon) contre MontpellierIcon Sport

Pour revenir à vous : comment vous sentez-vous après un peu plus de deux mois de compétition ?

Je trouve mon début de saison mitigé. J'ai évolué à plusieurs reprises à un poste un peu nouveau pour moi, avec des responsabilités inhabituelles : l'arrière. Malheureusement je n'ai pas été aussi performant que je le souhaitais. Si on ajoute le fait que je n'ai pas encore ouvert mon compteur d'essais : ce n'est pas ce que j'espérais de mes deux premiers mois de compétition. Maintenant, j'ai retrouvé mon poste d'ailier depuis deux rencontres et je sens que je monte en puissance.

Vous êtes ultra-régulier depuis votre arrivée au RCT, comme expliquez-vous cette soudaine baisse de régime ?

En ce début de saison, il y avait pas mal de blessés à l'arrière, alors les coachs m'ont demandé de dépanner, sauf que ça ne s'est pas aussi bien déroulé que je ne l'espérais. Ç'a été difficile pour moi, car j'avais vraiment à cœur de montrer au staff qu'il pouvait me faire confiance à l'aile comme à l'arrière. Je pense avoir été performant et constant depuis ma signature à Toulon, et le staff m'a offert sa confiance en me faisant énormément jouer, mais là ça s'est moins bien passé.

Pourquoi ?

Je n'avais joué que deux fois à l'arrière depuis ma signature à Toulon, et c'est un poste qui demande une compréhension du jeu très précise. Si on ajoute que l'effectif est rajeuni depuis cet été, et que je fais désormais partie des plus anciens derrière, je me suis peut-être mis trop de pression... J'ai certainement pensé davantage aux prestations de l'équipe qu'à mes matchs. Ou alors je me suis mal préparé mentalement, en voulant trop en faire ? Je ne sais pas. Maintenant, n'importe quel joueur peut se tromper un jour, et je pense qu'il est important de tourner la page de ce début de saison. Plutôt que de ressasser cela, je préfère me concentrer sur mes performances à venir. Je veux effacer ces premiers matchs, ouvrir mon compteur d'essais et montrer au staff qu'il peut toujours avoir confiance en moi.

Que diriez-vous si un jour le staff vous demandait à nouveau d'évoluer en 15 ?

Aujourd'hui de nombreux joueurs sont polyvalents, et je veux être capable de jouer à deux postes. J'ai voulu dépanner en numéro 15 et ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais ça ne veut pas dire que je n'y arriverais jamais. C'est un poste nouveau pour moi, et je n'ai pas été au niveau escompté, mais si je dois y rejouer ce sera avec plaisir : j'ai fait des erreurs mais j'ai surtout beaucoup appris en ce début de saison. Je vous assure que si je suis à nouveau utilisé en 15, je serais meilleur.

Et finalement, après deux matchs hors-groupe (Montpellier et Bristol), vous avez retrouvé le XV de départ contre Castres puis Brive, avec de bien meilleures sensations...

J'avais besoin de montrer à l'équipe que mon début de saison ne me ressemblait pas. Je veux m'épanouir sur le terrain, être à 100%, et prouver au staff qu'il peut me faire confiance et s'appuyer sur moi.