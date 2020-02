Le match Racing-La Rochelle a bien eu lieu. Malgré les mesures du ministère de la Santé qui, samedi en début d'après-midi, ont interdit les rassemblements de plus de cinq mille personnes dans des lieux confinés, plus les semi-marathons de Paris et de Cannes prévus demain. On pouvait donc s'interroger sur la tenue du match à la Paris La Défense Arena.

Mais selon nos informations, les autorités du rugby ne se sont pas affranchies de la légalité. "Nous avons été prévenus, neuf minutes avant le début du match. C'était très court. Ensuite, les gens du ministère nous ont dit que notre cas était calqué sur celui du salon de l'agriculture, qui sera fermé dimanche, mais pas samedi. Ces mesures sont préventives, c'est la base de tout. Les autorités ont dit que l'évacuation du match, comme celle du salon aurait posé trop de problèmes. Nous n'avions pas l'obligation d'annuler le match Racing-La Rochelle" a expliqué Bernard Dusfour, président de la Commission Médicale de la LNR.