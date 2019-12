C'est une bien mauvaise pour le jeune joueur, mais aussi pour son club. Samuel Ezeala, qui vient de fêter ses vingt ans, était en pleine progression et s'installait dans la rotation des ailiers à Clermont, avec notamment une prestation XXL il y a dix jours du côté de Bath. Pour le match "retour", dimanche dernier à Marcel-Michelin, Ezeala quittait toutefois la pelouse après seulement cinq minutes de jeu.

Si une fracture du péroné gauche avait d'abord été crainte, les examens passés dans la journée de lundi avait été rassurants de ce point de vue. Mais le jeune ailier souffre tout de même d'une blessure musculaire sérieuse, qui devrait le tenir écarté des terrains pour une durée d'environ trois mois.

Les Bleus attendront

Si cela handicapera l'ASMCA pour ses prochaines échéances, cette blessure pourrait également impacter les plans de l'équipe de France. Joueur talentueux intégré très tôt au groupe professionnel auvergnat, Ezeala était prévu pour intégrer le groupe élargie des joueurs suivis par le XV de France.

Fabien Galthié et son staff l'avaient d'ailleurs rencontré, pour évoquer ses objectifs mais aussi ses préférences en matière de sélection. (éligible aux Bleus, Samuel Ezeala n'en demeure pas moins espagnol). "À priori, il n'hésite pas. On l'a rencontré et on n'a pas senti d'hésitation de sa part" avait indiqué le nouveau sélectionneur des Bleus, confirmant par la même qu'Ezeala pouvait effectivement entrer potentiellement dans leur projet.