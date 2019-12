Les Castrais voulaient surfer sur leur bonne performance du week-end dernier. Unanimement déclaré comme le succès le plus abouti du début de saison, le match contre le LOU (29-12) devait permettre aux joueurs de Mauricio Reggiardo de revenir dans la course au top6 et éventuellement d'aller chercher une première victoire en déplacement cette saison. Et finalement ? Les Tarnais craquaient, dès la première période, dans un stade Marcel-Michelin plein pour cette ultime rencontre de l'année 2019. Face à des Clermontois revanchards, une semaine après leur déculottée de Mayol (41-19), les coéquipiers de Baptiste Laporte ne pouvaient rien faire.

Et s'ils réussissaient à freiner les assauts clermontois lors des cinq premières minutes, la mêlée se mettait à la faute et permettait à Morgan Parra d'ouvrir le score (5e, 3-0). Sauf que sur le renvoi, Vahaamahina se saisissait du ballon, progressait d'une dizaine de mètres et servait Toeava. Le centre, lancé, décalait Raka qui éliminait trois défenseurs pour aller inscrire le premier essai de la soirée. Le verrou avait craqué, et les Tarnais ne pouvaient que subir la furie auvergnate. S'en suivaient alors deux nouvelle pénalités de Parra, et deux essais de Lee (26e) puis Moala (32e). À la mi-temps le break était fait et Clermont menait déjà 30 à 3 face à des Castrais pas véritablement invités.

Toujours pas de bonus pour Clermont

L'occasion d'aller chercher le premier bonus de la saison pour les joueurs de Franck Azéma ? Que nenni ! Pris à la gorge d'entrée de seconde période, les Clermontois apparaissaient méconnaissables. Pire, suite au premier essai tarnais (Jelonch, 49e), Timani réagissait à une provocation de Kockott -par une gifle au visage du demi de mêlée- et écopait d'un carton rouge. La suite de la rencontre tournait alors complètement en faveur des joueurs de Mauricio Reggiardo. Une ultra-domination récompensée par des essais de De Benedittis (64e) et Laveau (71e). Pleins de bonne volonté, les Castrais tentaient alors des relances de part et d'autres, et croyaient même inscrire un quatrième essai au bout du bout du suspens (Laveau, 78e), mais un anti-jeu de Kockott à l'origine de l'action était finalement sanctionné, et les deux équipes se quittaient sur le score de 39-22.

Une semaine après leur lourd revers contre Toulon, les Clermontois retrouvent le chemin du succès, mais auront sans nul doute à cœur de revoir cette deuxième période absolument pas maîtrisée, qui les prive d'un premier bonus cette saison. C'est désormais du côté du Racing 92 que les Auvergnats tenteront de conforter leur place dans le top 6, la semaine prochaine. De leur côté, les Tarnais retiendront sans doute cette fameuse deuxième mi-temps, où ils ont su changer de visage, pour tenir tête aux vice-champions de France en titre. Une regain de forme soudain, à confirmer le week-end prochain, du côté de Toulon.