Précieuse victoire pour l’ASM à l’extérieur ! Les joueurs de Franck Azéma ont enregistré leur premier succès hors de leurs bases en Top 14 depuis fin septembre. Condamnés à gagner, pour continuer à se mêler à lutte pour les phases finales, les Clermontois ont bien failli passer à côté de leur rendez-vous, ce samedi sur la pelouse du Hameau. Après un essai de Watisoni Votu (2e) en tout début de match, Pau a longtemps fait la course en tête, avant la réplique d’Arthur Iturria au retour des vestiaires (50e). Au terme d’une seconde période très accrochée, Clovis Le Bail pensait avoir fait le plus dur dans l’optique de la victoire (71e). Mais à quelques instants du terme de la rencontre (77e), Alivereti Raka, idéalement servi par Loni Uhila, a permis aux siens de l’emporter.

C’est ce qu’on appelle une victoire à l’arrachée pour Clermont. Sans être flamboyants, les coéquipiers de Fritz Lee ont retrouvé leur pragmatisme à l’extérieur. Sur la pelouse de la Section Paloise, moins bonne formation du Top 14 à domicile (5e défaite ce soir), les Jaunards ont d’abord fait le dos rond, avant de grappiller leur retard et de basculer dans la joie, avec un peu de réussite.

Loni Uhila éteint Pau

75e minute. Clovis Le Bail vient sans doute d’inscrire l’essai décisif quelques instants plus tôt. La Section mène 20 à 13. Morgan Parra récolte le bonus défensif sur une pénalité, 20-16, et les Clermontois s’offrent alors le droit d’y croire. Il faut un éclair, une étincelle pour que l’ASM s’en sorte : celle-ci viendra du pilier gauche Loni Uhila.

Le remplaçant tongien se saisit du ballon au centre de la pelouse, puis livre un véritable rush au sein de la défense adverse. Charly Malié explose au contact, et Loni Uhila parvient à transmettre, dans le désordre, à Alivereti Raka. L'ailier conclut sur les vingt derniers mètres. Le Hameau est éteint. Les joueurs de Nicolas Godignon viennent d’encaisser leur quatrième défaite consécutive en Top 14 à la maison, et son plus que jamais menacés par Castres, Agen et le Stade Français dans le bas du classement. Pour les Clermontois en revanche, ce succès leur permet d’intégrer provisoirement le top 6.