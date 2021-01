Racing 92 – La Rochelle

Le leader du championnat se déplace à la Paris La Défense Aréna pour défier les Franciliens. Dans cette salle de spectacle où les Maritimes ont du mal à performer et où ils encaissent généralement beaucoup de points, les joueurs de La Rochelle se déplacent cette fois avec l'intention de prouver que leur place au classement n'est pas usurpée et que l'incroyable dynamique de la première partie de saison peut se confirmer. En face, les Racingmen devraient sortir l'équipe type pour défier le leader et ainsi montrer leur valeur dans ce choc de cette 14e journée.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.

Castres – Agen

Face à une équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison et après l'incroyable exploit réalisé sur la pelouse de Lyon, il est l'heure pour Castres d'enfin confirmer un succès à l'extérieur en s'imposant sur sa pelouse du stade Pierre-Fabre. Avec seulement une victoire à domicile depuis le début de la saison, les réceptions font clairement défaut aux Castrais et il faudra impérativement corriger cela en deuxième partie de saison pour sortir de la zone rouge. Un second succès de rang lancerait également enfin une dynamique de victoire pour le CO. Mais en face, et malgré le contexte difficile, Agen ne se relâche pas et espère à chaque sortie enfin obtenir son premier succès.

Notre pronostic : Victoire de Castres.

Brive – Montpellier

Match d'une importance capitale pour les deux formations dans la lutte pour le maintien. Brive 9e au classement reçoit un Montpellier 13e et en grande difficulté cette saison. Défait mercredi sur la pelouse du LOU, les hommes de Philippe Saint-André vont devoir trouver les ressources mentales et physiques pour faire un coup sur la pelouse d'Amédée-Domench et ainsi ne pas laisser filer un concurrent direct. Cependant, à domicile, les Brivistes sont toujours difficiles à manœuvrer surtout quand il s'agit d'une rencontre aussi importante que celle qui se profile dimanche.

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Montpellier.

Pau – Clermont

Contexte difficile pour cette rencontre entre la Section paloise et Clermont. En effet, les Palois, touchés par le Covid-19 ont eu une semaine d'arrêt forcée et n'ont pu reprendre l'entraînement seulement jeudi matin. Lancés dans la lutte au maintien, cette situation n'est forcément pas évidente pour Pau surtout lorsqu'une équipe comme Clermont débarque au Hameau, même si l'ASM est sur une série de trois défaites actuellement. Avec de nombreux blessés, les Auvergnats espèrent, grâce à ses jeunes pousses, s'imposer dans le Béarn pour enclencher une nouvelle dynamique.

Notre pronostic : Victoire à l'extérieur de Clermont, bonus défensif pour Pau.

Bordeaux-Bègles – Lyon

Rencontre entre deux prétendants aux phases finales au stade Chaban-Delmas dimanche. En ayant joué mercredi, les Lyonnais seront peut-être en manque de fraîcheur pour réussir à faire un coup contre des Bordelais qui se sont imposés le week-end dernier, déjà à domicile, face à Toulon. Une victoire qui a permis aux Girondins de se relancer après avoir subi deux revers de rang. Ce duel face à Lyon sera sans doute bien différent du match aller où le LOU l'avait largement emporté, seulement quelques jours après la défaite de l'UBB en demie de Challenge Cup contre Bristol. Cette défaite avait même amené une sortie médiatique mémorable de Christophe Urios, le manager de Bordeaux-Bègles.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour Bordeaux-Bègles.

Toulouse – Stade français

La dynamique du Stade toulousain est incroyable depuis quelques semaines. Les Rouge et Noir enchaînent les succès et espèrent une nouvelle fois s'imposer cette semaine contre la surprenante équipe du Stade français. Les Toulousains, en cas de victoire, pourraient même prendre la tête du Top 14. En face, les Parisiens, quatrièmes au classement, voudront montrer qu'ils sont capables de réaliser un gros coup en gagnant sur la pelouse d'un des cadors de ce championnat.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse.