C'est Clermont qui proposait d'entrée de jeu plusieurs lancements limpides, mettant à mal l'organisation défensive du SUA. Appliqués dans la conservation, le premier essai sera l'oeuvre de Nick Abendanon qui mettra à profit une merveille de passe au pied de Camille Lopez (0-10, 16 ème). De quoi rassurer Franck Azéma après la déconvenue subie face à l'UBB la semaine passée. Pourtant, tout n'était pas réglé, pas encore se disait t'on. Tim Nanai-Williams cafouillera un ballon anodin sur ses 10 mètres, Nathan Decron qui avait suivi, se saisit de l'offrande pour aller entre les poteaux (7-10, 21 ème).

L'ASM répliquera avec vigueur, un turnover joué à la perfection de plus de quarante mètres et une issue heureuse de Georges Moala à la conclusion d'un joli mouvement (7-15, 26 ème). De quoi assommer les Lot-et-Garonnais ? Détrompez-vous, décomplexés sur les largeurs, les locaux envoient de nombreux ballons vers les extérieurs. Loris Tolot en bout de ligne, après arbitrage vidéo, viendra scorer l'essai du retour après une séquence de toute beauté (12-15, 32 ème). Un mano à mano qui se terminera par un score de parité à la pause après que Léo Berdeu ajusta la pénalité de l'égalisation (15-15, 40 ème).

Le jeu d'usure Clermontois

La reprise des débats intensifiait essentiellement une domination sans partage des visiteurs. Agen, plutôt maladroit sur les opportunités près de la ligne, payera au prix fort son absence de précision. Dans le sillage de Peceli Yato, auteur d'un doublé (51 ème, 74 ème), l'ASM aura construit les bases d'une victoire grâce à une conquête directe redoutable. Régulièrement sanctionnés en mêlée fermée, le SUA vacillera et n'aura aucune emprise sur le déroulé. Alexandre Lapandry ira également de son essai après un joli franchissement de Greg Laidlaw. Suffisant pour revenir de ce déplacement avec le bonus offensif. Le premier bonus de la saison tout court pour les Auvergnats, seule équipe dans cette situation depuis de la saison. Amoindris physiquement, Agen n'aura finalement jamais été en mesure de rivaliser sur leurs terres.

Les Lot-et-Garonnais ont laissé filé une belle opportunité, retombant dans les travers entrevus face à Castres lors de la dernière réception. Manquant cruellement de précisions, bousculés par une adversité de talent, les Agenais ont abdiqué logiquement. Le spectre de la relégation est toujours d'actualité, les troupes de Christophe Laussucq devront batailler plus que jamais pour sauver le club.

Les Auvergnats ont trouvé les ressources pour s'adjuger un succès précieux dans la course à la qualification. Sérieux et appliqués, bien que malmenés par des Agenais coriaces, Franck Azéma et ses joueurs ont assuré l'essentiel. De bon augure pour la suite, et le choc qui suivra lors de la prochaine journée et la réception de Toulon.