Montpellier-Pau

C'est sûrement le match le moins équilibré du weekend. Le MHR reçoit Pau. La saison dernière, les Héraultais semblaient trouver leurs automatismes. Avec un recrutement qui tend de plus en plus vers la vitesse, mais un paquet d'avant toujours aussi solide, Montpellier ne devrait pas avoir de difficultés face à la Section Paloise qui, à l'inverse, finissait la saison 2019-2020 avec la crainte d'une relégation. D'autant que le dernier match amical de la Section n'a pas été très rassurant.

Notre pronostic : Large victoire du MHR, qui empoche le bonus offensif.

Stade Français-UBB

Reporté.

La Rochelle-Toulon

Deux équipes qui se ressemblent sur ces dernières années. La Rochelle et Toulon jouent le Top 6 sans concrétiser derrière, et leurs dernières saisons respectives ont été porteuses d'espoir où ils étaient côte à côte au classement. A tel point que Toulon n'a recruté que 3 joueurs. En revanche, l'ASR a effectué un solide recrutement pour espérer passer un cap. C'est pourquoi nous voyons les maritimes s'imposer. De plus, le soutien indéfectible de Marcel Deflandre pour cette rentrée sera un sérieux atout.

Notre Pronostic : Victoire serrée des Rochelais, bonus défensif pour le RCT.

Agen-Castres

Y'aura-t-il une passe de 3 pour Castres ? Leur dernière rencontre en Top 14 se soldait par une victoire du CO, à Agen 43 à 24. En match amical, les Tarnais l'emportent de peu : 7 à 5. Cette fois, pour le retour de la compétition officielle, nous voyons les Agenais réagir et l'emporter.

Notre pronostic : Victoire d'Agen.

Lyon-Racing

Deux équipes prétendantes au titre. Le Lou était second au classement l'année dernière, mais le Racing n'avait pas dit son dernier mot et revenait sur une dynamique positive à la 3e place, juste derrière. Depuis, il y a eu la Covid et un match amical entre les deux qui a vu le Racing l'emporter. Le pari est risqué, et Lyon a clairement les armes pour gagner. Pourtant, nous voyons le Racing qui va surprendre le LOU. Le premières journées ont leur lot de résultats surprenants. Et avec un faible recrutement, le Racing a de la maturité et jouera sur la continuité. Une équipe bien rodée pour faire basculer la machine Lyonnaise.

Notre pronostic : Racing vainqueur à Lyon, mais bonus défensif pour le LOU.

Brive-Bayonne

Le club corrézien aura fort à faire face à une équipe bayonnaise qui compte s'installer durablement en Top 14 après avoir échappé à la menace de la relégation avec le confinement. Mais Brive est arrivé comme Bayonne l'année dernière dans l'élite, et pourrait bien commencer sa saison en étant victorieux sur le concurrent basque.

Notre pronostic : Victoire de Brive. Bonus défensif pour Bayonne.

Clermont-Toulouse.

C'est le choc de la première journée, celui qui inaugurera le premier prime-time du dimanche. Ces deux clubs sont les deux grand rivaux de ces dernières années. Le talentueux Bézy est parti de Toulouse à Clermont, et nul doute qu'il aura à coeur de livrer un gros match face à ses anciens partenaires. D'autant que sa dernière prestation face à Bordeaux en amical s'est soldée par un essai. Selon notre sondage, vous faites des Toulousains le grand favoris pour le titre. Mais il est difficile de prendre l'ASM à Marcel Michelin, qui plus est en ouverture du championnat.

Notre pronostic : Victoire sur le fil de Clermont, mais belle performance du Stade qui empoche le bonus défensif.