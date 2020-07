Il tenait de l'évidence que le nom du prochain président de l'ASMCA, à la suite du décès brutal d'Eric de Cromières survenu jeudi, émergerait du premier cercle des dirigeants de l'entreprise Michelin. C'est une habitude, à Clermont. Pour évoquer celui qui prendra la prochaine présidence de l'ASMCA, un conseil d'administration du club se réunira d'ailleurs en milieu de semaine. Pas sûr, toutefois, qu'un nom soit déjà officialisé, le temps d'aménager la réorganisation.

Un homme, toutefois, fait consensus et se dégage déjà Clermont. Selon nos informations, il s'agit de Jean-Michel Guillon. Ce haut dirigeant de Michelin était, jusqu'en 2019, le Directeur du personnel (équivalent DRH) à l'échelle mondiale du groupe industriel de pneumatiques. Un dirigeant de premier plan et un poste qu'il a occupé pendant 11 ans (2008-2019), pour lequel il fut récompensé, en 2018, du prix de « meilleur DRH de l'année ».

Avec le départ du PDG Jean-Dominique Sénard (janvier 2019) vers l'entreprise Renault et la nomination de Florent Menegaux pour lui succéder, Guillon changeait de rôle et prenait un peu de recul, devenant Directeur de l'innovation et des partenariats. Un poste qu'il pourrait donc être amené à quitter, à la rentrée, pour se diriger vers les terrains de rugby et prendre en mains les destinées de l'ASM Clermont Auvergne, dont il deviendrait le cinquième président de l'ère professionnelle.