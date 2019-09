En pleine tourmente et en proie au doute après la gifle reçue avant la trêve sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles (52-3), le Stade français entendait se relancer à domicile à Jean Bouin contre Clermont pour éviter la crise. Et pourtant, ce sont bien les Clermontois qui se sont logiquement imposés (18-32) grâce notamment à deux essais de Samuel Ezeala (41e) et de Fritz Lee (51e). En face, les deux essais de Kylan Hamdaoui (40e) et de Jonathan Danty (54e) n'ont rien changé...

Le Stade français a pourtant parfaitement débuté la rencontre avec une pénalité (4e) de Joris Segonds dès l'entame de la rencontre pour prendre les devants. Une domination parisienne rapidement éteinte par la justesse et l'opportunisme des Clermontois. Sans être rentré une seule fois dans les 22 mètres parisiens, les Auvergnats vont pourtant revenir au score et faire la course en tête durant la majeure partie de la première mi-temps, profitant de l'indiscipline parisienne et de la grande réussite de leur buteur Jake McIntyre (8e, 23e, 26e, 32e).

Le Stade français lanterne rouge

Menés à la pause (13-12) après l'essai de Kylan Hamdaoui (40e) en toute fin de première période, les joueurs de Franck Azema vont accélérer le rythme dès le retour des vestiaires. Beaucoup plus agressif, Clermont va prendre le large en inscrivant deux essais en dix minutes par Samuel Ezeala (41e) et Fritz Lee (51e). Impuissant, le Stade français ne va faire que subir ou presque dans le second acte. L'essai de Jonathan Danty (54e) n'a absolument rien changé à la physionomie de la rencontre.

Au final, Clermont domine (18-32) un Stade français en plein doute et s'impose pour la deuxième fois de la saison à l'extérieur. Battus au Michelin avant la trêve par Pau, les Clermontois remontent à la 5e place au classement. En face, le Stade français réalise son plus mauvais début de saison depuis 15 ans et jouera très gros le week-end prochain à Pierre-Fabre sur la pelouse du Castres olympique. Les joueurs de Hans Peter Wild sont pour l'heure, bons derniers...