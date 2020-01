Rugbyrama : Que retenez-vous de ce succès bonifié acquis à la mi-temps ?

Je dis mission accomplie. Quant à la difficulté, tout le monde savait que ça allait être compliqué. En face, il y avait une équipe qui a morflé la semaine dernière en prenant cinquante points. Nous avions conscience que, même s’il était diminué par les différents bobos ou malades, l'adversaire allait jouer ensemble et allait mettre beaucoup d’agressivité, particulièrement au niveau du combat au sol, pour nous éviter de prendre de la vitesse. Notre première mi-temps a été cohérente. Nous tournons à 22-3 et puis ça fait 0-0 en seconde mi-temps. L'équipe a manqué un peu de patience et n’a pas réussi à enchaîner. Nous avons probablement été un peu facile. Mais la mission est accomplie : il y a la victoire, de surcroît avec le bonus. Le club tourne, à mi-chemin, en tête du championnat, avec quarante-sept points. C’est plutôt une bonne nouvelle.

Que vous inspire le fait d'obtenir ce titre officieux de champion d'automne ?

Être champion d'automne, c'est positif, nous en sommes fiers. Je ne l'avais encore jamais été. Je pensais d'ailleurs que l'on allait avoir un trophée (sourire). Je suis tellement déçu du coup. Même pas une assiette, un truc. Que dalle... Le groupe est content. On trouve que c'est un très bon parcours. Quarante-sept points, ça veut dire que nous n'avons pas traîné en route. C'est positif. Mais voilà, ce n'est que la mi-parcours. Ce qu'on veut, c'est être premiers à la fin. Mais avant, la semaine prochaine, il y a un premier vrai match de phases finales contre Edimbourg pour chercher un quart de finale de Coupe d'Europe.

L'UBB doit maintenant confirmer ce "statut" : comment appréhendez-vous la suite ?

Tout à l'heure, on m'a dit que c'était le plus dur qui commençait. Mais pourquoi le plus dur qui commence ? Ca veut dire quoi ? Moi je veux bien, on me dit c'est la mi-parcours. Mais au départ, c'était la Coupe du monde. Après, c'était la mi-parcours. Après, il y aura le Tournoi. Puis les premières chaleurs. J'en sais rien, je m'en fous. Il n'y a pas de piège, on contrôle tout ce qu'on fait. Si l'on continue à travailler aussi bien, il n'y a pas de raison que ça change. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de piège. Après, c'est sûr que si ça travaille moins bien, que chacun pense à son petit cul et oublie de mettre le collectif en avant, là, on sera en difficulté. Mais comme tout le monde. Alors, faisons preuve d'humilité, cherchons à progresser tout le temps, il n'y a pas de raison que ça s'effondre.