Christophe Urios a réagi mardi après la révélation des tweets des joueurs argentins dont Guido Petti Pargadizabal, joueur de l'UBB . Voici ses déclarations : "J'ai pris connaissance ce cette affaire ce matin et je suis abasourdi. Je n'ai pas grand-chose à faire de plus. J'ai besoin de réfléchir et je dois avoir une réunion avec le président car cette affaire doit être traitée au niveau du club. Mais tout ceci nous préoccupe, évidemment. Il est sûr que ça touche à l'image du club. Je répète que je suis très très surpris, des Argentins d'abord car j'en ai eu beaucoup dans mes équipes. Et je n'ai jamais ressenti ça. Je suis aussi surpris par notre joueur évidemment, car chez nous, il fait chambre commune avec Jospeh Dweba. C'est peut-être une bêtise de jeunesse."