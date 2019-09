"Le scénario est un peu cruel vu les efforts fournis par les joueurs. A cinq minutes de la fin, il y avait quatre points pour nous. On n'aura pas quarante occasions d'en prendre. Au moins un, ça aurait été pas mal... Après, je suis satisfait de plein de choses. Ca ne se voit pas là car je suis énervé mais je suis fier. J'en ai marre que l'on soit cons comme ça sur les renvois, notamment. Il n'y a pas d'autres mots. Il faut grandir. On n'est pas les plus beaux, les plus puissants, les plus rapides... Mais en étant plus matures, on peut gagner, malgré le surplus de puissance des Palois. On a été vraiment mauvais sur un secteur important."