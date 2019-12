Revenir d'un tel écart (13-0), face au Stade toulousain, chez lui dans un Stadium plein à craquer, il fallait le faire. Mais ce genre de situation ne fait guère peur à ce nouveau Toulon, emmené par plusieurs joueurs clés.

Etzebeth, la tour de contrôle

À commencer par le champion du monde sud-africain, Eben Etzebeth. Ce dernier impressionne depuis son arrivée dans le championnat. Dimanche soir, il a déréglé la touche toulousaine à lui tout seul quasiment. En effet, ce sont au final six ballons que les locaux ont perdus dans ce secteur. Aux côtés de Bryan Alainu'uese, l'ancien joueur des Stormers se retrouve dans un style de jeu plutôt familier. Ces deux-là ont d'ailleurs pris le pas sur la paire Tekori-Arnold, et de quelle manière !

De plus, il ne faut pas sous-estimer l'apport d'un tel joueur dans l'aspect psychologique. Comme aiment le dire certains, "quand tu as un tel joueur dans ton équipe, tu as envie de partir à la guerre avec lui". Et c'est ce que font les Toulonnais ces dernières semaines, la guerre. Cela leur va si bien...

Parisse-Lakafia, les revanchards

Le recrutement de RCT porte petit à petit ses fruits. Et il se révèle même assez intelligent. L'arrivée du troisième-ligne centre italien peut en témoigner. Patrice Collazo s'est même payé le luxe de laisser Messam et Isa à la maison. Tout cela sans que ça ne se remarque. Il faut dire que les Varois ont récupéré Parisse au meilleur moment. Libéré par le Stade français, c'est avec le couteau entre les dents que le capitaine de la Squadra Azzura a rejoint Toulon.

Force est de constater qu'il fait un bien fou à cette équipe. Techniquement, tactiquement et bon leader, il amène une réelle plus-value au pack rouge et noir. Dimanche encore, Parisse était à deux doigts de se montrer décisif à plusieurs reprises. Son apport est indéniable et sa complémentarité avec les flankers intéressante.

Un autre joueur avait à coeur de se montrer au Stadium. C'est Raphaël Lakafia. "Le score du match de la saison dernière (39-0) était affiché dans le vestiaire, je vous rassure" avouait-il en conférence de presse. En bon capitaine, et aux côtés de Charles Ollivon, l'ancien parisien s'est montré exemplaire comme à son habitude. Devant, ce Toulon-là impressionne.

Un axe 9-10-12 chirurgical

Outre le pack, trois joueurs ont confirmé leur dynamique actuelle. À savoir Baptiste Serin, Louis Carbonel et Anthony Belleau. Ce dernier est d'ailleurs très efficace dans ce rôle de deuxième ouvreur/premier centre. Les automatismes entre ces trois-là sont arrivés très vite. Serin en est d'ailleurs satisfait : "On progresse match après match, on apprend à jouer ensemble. Nous évoluons un peu dans le même style que les Anglais avec Ford et Farrell, certes un ton en-dessous, mais pour l'instant c'est positif".

Au Stadium, le "Big 3" toulonnais en a fait voir de toutes les couleurs à l'armada toulousaine. Dans le jeu au pied de pression, d'occupation, Serin et Carbonel ont été excellents. Quant à Belleau, il n'était pas loin d'inscrire l'essai de la victoire en fin de match mais a permis à son équipe d'obtenir un nul mérité. Surtout, ce qui a vraiment frappé lors de cette rencontre, c'est la maturité qu'a dégagé ce trio. Comme s'ils avaient toujours joué ensemble. À n'en pas douter, ils sont la plaque tournante de ce renouveau toulonnais.

Bryce Heem, monsieur propre

Sans faire de bruit, ni être flamboyant, un joueur s'impose dans cette ligne de trois-quarts varoise. C'est Bryce Heem. Contre Toulouse, ce dernier s'est montré particulièrement intéressant. Sous les ballons hauts, en défense, et même en attaque par moments, l'ancien joueur des Warriors a fait preuve d'autorité. Il a surtout sécurisé le fond du terrain de son équipe et systématiquement remis Toulon dans le sens de la marche.

Blessé en tout début de saison, ce joueur particulièrement talentueux pourrait très vite devenir le nouveau grand numéro 15 sur la Rade. En tout cas, ses dernières apparitions, à l'aile ou à l'arrière, lui permettent de gagner sa place.

Si nous avons décidé de prendre l'exemple de plusieurs joueurs importants de ce dispositif, c'est tout un groupe qui semble aller (enfin) dans la même direction. Savea, Isa, Ikpefan ou encore Cordin ont mis leurs qualités individuels au service du collectif. Et c'est bien ce dernier qui permet d'affirmer que Toulon fait de nouveau peur.

