Il n'était pas prévu au départ sur la feuille de match mais la gastro de Geoffrey Palis l'a finalement propulsé sur une aile tarnaise. Martin Laveau, le 24e homme du CO, a finalement marqué l'essai du bonus offensif à deux reprises. Vent dans le dos, les Tarnais ont réalisé une première période de haut-vol avec trois essais signés Jelonch, Nakosi puis l'ancien bayonnais. 6-23 à la pause, un score logique tant la pression a été constante sur les épaules du SUA qui n'a jamais réussi à sortir de son camp à cause notamment d'un redoutable jeu au pied d'occupation du CO.

Agen n'a pas su gérer la pression

Absents dans le premier acte, les joueurs de Romain Briatte ont finalement changé de visage et de charnière dans le deuxième. Un coaching qui s'est révélé gagnant avec un duo Verdu-Berdeu qui s'est particulièrement illustré. Conséquence au tableau d'affichage, deux essais et un 15-0 en dix minutes pour ramener Agen à cinq points de Castres à l'heure de jeu (21-26). Par leur indiscipline encore trop importante ce dimanche (plus de 10 pénalités), les Tarnais laissaient échapper la partie et le carton jaune pour Gérondeau à la 70e après ces fautes répétées a failli être le tournant de ce duel à couteaux tirés. Mais le money time a finalement été bien maîtrisé par les coéquipiers de Rory Kockott avec deux cartons jaunes contre Agen (Jegerlehner et Jordaan) et surtout deux essais castrais dont le dernier pour Martin Laveau sur la sirène.

Comme un symbole, Castres retrouve la victoire loin de Pierre-Fabre là où c'était arrivé la dernière fois en mai 2019 à... Agen. La fin d'une série de trois défaites consécutives en Top 14 et surtout un succès à cinq points (24-43). Les joueurs de Mauricio Reggiardo pointent donc désormais à la dixième place.

En revanche, malgré le sursaut en deuxième période, ceux de Christophe Laussucq n'ont pas su gérer la pression de ce gros rendez-vous et enchaîner après la victoire retentissante à Bayonne. Le SUA ne marque aucun point et s'enlise à la dernière place. Une rencontre très âpre marquée en plus par les blessures de Briatte, Desmaison et Pearce. Agen devra se relever à Brive la semaine prochaine, une autre grosse bataille en perspective pour la survie en Top 14.