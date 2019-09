Après une entame de match manquée et un carton jaune qui aura couté cher, Agen remporte son 1er point à l'extérieur après avoir frôlé la victoire à Pau. S'ils reconnaissaient leur déception de passer près d'un nouvel exploit dans le Tarn, les hommes de Christophe Laussucq ont su montrer qu'il faudra compter sur eux cette saison.

Alors qu'on parlait d'une pression sur les épaules tarnaises avant le match, c'est pourtant bien le CO qui a pris à la gorge les Agenais dès le coup d'envoi. Bousculés par la furia tarnaise, les Agenais se mettent souvent à la faute et n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon. Ils encaissent rapidement un 1er essai inscrit par le buteur castrais Dumora qui contourne la défense agenaise et permet à son équipe de mener 10-0 après 12 minutes de jeu. Bien lancé, le CO déroule dans cette entame de match mais se fait surprendre par le jeune ouvreur agenais Léo Berdeu.

Profitant d'une mauvaise transmission entre 2 joueurs tarnais, Berdeu pousse au pied et son ailier Tolot suit bien l'action pour aplatir l'essai agenais qui relance le match. Mené 10-7, le SUA se réveille et inscrit un 2ème essai par Ryan (24') après un ballon gagné en touche et une grosse séquence de pick and go. Agen mène 14-10 mais Castres revient dans le camp adverse et profite du carton jaune de Taulagi, pour un en-avant volontaire sur sa ligne, pour marquer 2 essais (Caminati 32' et Laveau 38'). Avec le jeu au pied précis de Dumora, Castres mène 24-20 à la pause mais Agen reprend rapidement l'avantage avec un essai en force de Vaka (50').

Agen mène alors 27-24 dans un match rythmé où le suspens reste total. En fin de recontre, Agen se remet à la faute et permet à Dumora de briller à nouveau grâce à 2 pénalités qui viennent assoir le succès du CO : 30-27. Le staff tarnais atteint son objectif, la victoire, mais a souffert face à une belle équipe agenaise, un peu trop pénalisée pour espérer l'emporter. Le SUA ramène toutefois un précieux point de bonus défensif.