Match emballé, plaisant et avec beaucoup de suspense, ce CO-CABCL a été riche. Quelques longues séquences de jeu ont d’abord été en faveur des Marine et Bleu dans le premier acte. Ces derniers ont été incroyablement réalistes dès lors qu’ils ont écarté les ballons, marquant trois essais par Palis, Combezou et Hounkpatin (15e, 28 et 37e) ! L’alternance était bonne et les joueurs de Reggiardo ont mené logiquement 22-9 et trois essais à rien à la pause. Mais on ne sentait pas pour autant les hommes de Davidson et Dal Maso largués.

Entre un possible relâchement des joueurs du Sidobre et surtout une belle réaction corrézienne, le deuxième acte a plutôt été en faveur des Noir et Blanc avec encore un gros tempo. Ces derniers ont aussi pu compter sur l’indiscipline des coéquipiers de Vaipulu et Urdapilleta, de retour du Mondial.

Peu à peu, Laranjeira a permis aux Cabistes de rester dans le match puis de revenir à la marque (4/5). Sur un bras cassé rapidement joué dans les pas du puissant Fa’aso’o (59e), la balle écartée est parvenue à Muller marquant l’essai de l’espoir (22-19).

Après le drop manqué dans les arrêts de jeu, Dumora se rattrape

Alors que les Noir et Blanc n’ont cessé de dominer ce deuxième acte, c’est en conquérants qu’ils sont allés chercher, ce qu’il pensait être l’essai de la victoire avec ce superbe maul après pénal’touche converti par Da Ros pour un 26-25 en faveur des Cabistes.

Mais les Marine et Bleu ont profité de leur dernière possession pour proposer une longue action sous la pluie. Deux minutes après la sirène, Dumora a manqué le drop de la gagne dans l’axe. Mais l’arbitre Monsieur Castaignède a demandé la vidéo pour confirmer un plaquage haut de Galala. Des 23m droite, l’arrière et buteur Julien Dumora a cette fois réussi cette pénalité qui rendait fou de joie les 10 000 fans du CO avec ce 28-26 final pour les leurs. Le Castres Olympique rejoint donc à égalité de points son adversaire du jour au classement puisque Brive ramène de ce voyage un mérité point de bonus défensif, même s'il a longtemps cru en son premier succès en déplacement de la saison.