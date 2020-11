Alors que l'annulation du match France-Fidji a permis aux clubs du Top 14 de récupérer leurs internationaux, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore quels clubs feront jouer les joueurs précédemment retenus avec le XV de France.

Castres – Bordeaux-Bègles

Pour cette rencontre d'ouverture de la neuvième journée de championnat, Castres reçoit Bordeaux-Bègles avec la ferme intention de ne pas laisser Christophe Urios gagner comme ce fut le cas la saison passée. Ce duel se jouera surtout entre deux équipes plutôt en forme ses dernières semaines. Castres a gagné le Racing 92 puis est allé faire un excellent match nul sur la pelouse de Toulouse. Le club du Tarn compte bien confirmer ce regain de forme. Bordeaux a bien négocié ses deux réceptions d'Agen puis de Bayonne mais devra élever son niveau de jeu pour l'emporter à l'extérieur, chose que les joueurs de l'UBB n'a pas su faire depuis le début de la saison.

Notre pronostic : Victoire de Castres à domicile.

Pau – Toulouse

La Section Paloise n'est pas en grande forme depuis quelques semaines. Après un excellent début de saison, les Béarnais n'arrivent plus à enchaîner et viennent de subir une troisième défaite consécutive contre le Racing la semaine dernière. De son côté, le Stade Toulousain n'est pas beaucoup plus en forme. La période de doublon ne leur réussi pas puisque, même s'ils ont sauvé les meubles contre Castres en obtenant le nul à domicile, cela fait trois matchs sans victoires. Les deux équipes sont donc à la recherche d'une victoire pour se relancer en championnat après une longue période sans succès.

Notre pronostic : Victoire de Pau au Hameau, point de bonus défensif pour Toulouse.

Agen – Toulon

Toujours sans véritable staff technique, Agen court encore après son premier succès de la saison. La réception de Toulon n'est pas idéale pour les Lot-et-Garonnais même si la semaine dernière contre Lyon, le SUA a montré un meilleur visage en décrochant un point de bonus défensif encourageant. En face, le RCT est en pleine forme puisque la formation de Patrice Collazo vient de gagner pour la troisième fois de suite en Top 14. Surtout, les Varois réalisent des prestations de plus en plus convaincante sortie après sortie.

Notre pronostic : Victoire de Toulon.

Bayonne – Montpellier

Lourdement défait la semaine passée sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, Bayonne aura à cœur de repartir de l'avant dans son stade de Jean-Dauger, surtout qu'ils vont enchaîner une deuxième réception en suivant et cela pourrait leur permettre de grimper au classement en cas de double victoire. Le premier obstacle qui se dresse sur la route de l'Aviron est Montpellier. Avec trois matchs en retard, le MHR est seulement dixième, mais le club héraultais vient d'enchaîner deux victoires consécutives.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier à l'extérieur, bonus défensif de Bayonne.

Brive – Racing

Le CA Brive n’est pas dans la forme de sa vie, c’est le cas de le dire. Après quatre revers consécutifs en Top 14, les partenaires de Thomas Laranjeira sont dans l’obligation de s’imposer contre le Racing, une équipe qui voyage plutôt bien. En effet, sur ces quatre dernières sorties, le Racing 92 s’est imposé à quatre reprises. A la maison, un sursaut d’orgueil est attendu pour des Corréziens qui ne sont pas encore distancés au classement par leurs concurrents directs.

Notre pronostic : Victoire du Racing.

Stade Français – La Rochelle

Ce sera l’affiche diffusée en prime time ce dimanche à 21h suite au report du match Clermont-Lyon. Quoi qu’il en soit, les Parisiens vont retrouver les terrains après avoir été privés de déplacement à Montpellier le week-end dernier. Leur dernier match remonte au succès bonifié contre Toulouse le 1er novembre dernier (48-14) à Jean-Bouin. De son côté, La Rochelle, leader du Top 14 après son succès contre Clermont la semaine dernière fait figure de favori pour la qualification cette saison. Un an jour pour jour après le départ de Jules Plisson en Charente-Maritime, l’ouvreur revient sur un gazon qu’il connaît mieux que quiconque. L’occasion pour lui, en grande forme en ce moment, de jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers ? Tout cela dépendra de s’il s’est remis de sa gêne à la cuisse.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Clermont – Lyon : reporté