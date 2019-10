Plusieurs pistes ont été activées et les noms de Pierre-Henry Broncan, Chris Masoe et Yannick Caballero ont circulé. Selon nos informations, Pierre-Henry Broncan, actuellement sous contrat à Bath, a tout de suite décliné l’offre de Pierre-Yves Revol puisqu’il souhaite aller au bout de son contrat en Angleterre. Ce dernier prend fin au mois de juin prochain mais le président Bruce Craig souhaiterait conserver l’ancien toulousain et donc prolonger son contrat. De son côté, Pierre-Henry Broncan serait déjà courtisé par des équipes de Top 14 et de Pro D2 pour intégrer leur staff technique à ce moment-là. Il est donc impossible qu’il rejoigne le Tarn dans les prochaines semaines. Pour rappel, le CO pointe à la 12e place, avec le 13e défense du championnat.